Энергетика
Рост цен на нефть подогревает статистика из СШАREGNUM 02:18
В течение торгов 25 июня нефть марки Brent вела себя неоднозначно, но под конец дня оживились покупатели, отправившие котировки в район отметки $65 за баррель.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:49, Вашингтон
Политика
Пушков ответил на антироссийский выпад Кикабидзе
Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков отреагировал на слова советского актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе о политической обстановке в Тбилиси.
Обновлено в 04:28
Политика
Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД
Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Названо имя возможной крестной сына Меган Маркл и принца Гарри
Королевские эксперты Великобритании назвали имя человека, который с наибольшей вероятностью может стать крестным новорожденного принца Арчи.
Обновлено в 01:27
Экономика
Курс биткойна превысил $12 000 впервые с января прошлого года
Курс биткойна за сутки вырос почти на 14,5% и по состоянию на 8:20 по московскому времени достиг $12 867 за единицу криптовалюты, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Обновлено в 01:32
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Экономика
Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку российского авторынка
Мантуров, в свою очередь, проинформировал, что в 2019 году на реализацию указанных программ было выделено 10,4 млрд рублей.
Обновлено в 04:37
Экономика
Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка
Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 03:47
Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Ленобласти один рыбак зарезал другого из-за места для рыбалки
Преступление произошло в ходе конфликта за место для рыбалки.
Обновлено в 04:18
Транспорт
МВД обновляет правила регистрации транспортных средств
Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.
Обновлено в 04:25
Здоровье
Перенесшие ишемический инсульт петербуржцы будут получать бесплатные лекарства
Поправки предусматривают предоставление бесплатных лекарств людям, перенесшим ишемический инсульт.
Обновлено в 04:43
Культура
Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу
Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.
Обновлено вчера в 14:05
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Семь уголовных дел возбудили против московского отравителя
Уголовные дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Кузбассе ребёнок качался на тарзанке и погиб
Обновлено в 01:35
Политика
Зампредом саратовского правительства стал Сергей Наумов
Обновлено в 02:52
Политика
Россияне стали лучше относиться к Украине
В России несколько увеличилось число жителей, хорошо относящихся к Украине, и в то же время стало меньше граждан, негативно воспринимающих соседнюю страну, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:26
Путешествия
В России планируют ограничить поток туристов на Байкал
25 июня в Москве на Всероссийском водном конгрессе спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов заявил об ограничении потока туристов на Байкал, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 21:35
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено в 03:41
Происшествия
Двое военнослужащих погибли при десантировании в Крыму
Обновлено в 03:53
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия
Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул ряд условий.
Обновлено в 03:48
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro представил, каким станет новый Geely Atlas
Китайская компания вывела на местный рынок обновленный кроссовер Boyue Pro. Модель получила изменения в дизайне экстерьера и интерьера.
Обновлено вчера в 09:55
Технологии
«Мегафон» откроет пункты выдачи заказов для интернет-магазинов
Выдавать заказы через постаматы и салоны "Мегафона" смогут более 7000 ритейлеров.
Обновлено в 02:20
Музыка
Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
У отца Юлии Началовой обнаружили рак
Стоит отметить, что известная певица Лариса Долина посоветовала родителям Началовой отправиться на психологическую реабилитацию в Израиль, когда их семью постигла страшная трагедия.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
Обновлено в 04:01
Общество
В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
Извержение вулкана Улавун произошло на юго-западной части острова Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее в среду утром, сообщает радиостанция Radio New Zealand.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца
Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 03:21