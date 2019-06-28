Энергетика
Козак: рост цен на бензин за шесть месяцев этого года составил 2,3%ТАСС вчера в 10:19
Рост цен на бензин за первые шесть месяцев нынешнего года составил 2,3%. Об этом вице-премьер Дмитрий Козак сообщил на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с его заместителями.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 07:31, Вашингтон
Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Транспорт
Генпрокуратура предложила наказывать за неправильную установку камер
Генеральная прокуратура России выступила с предложением установить административную ответственность за эксплуатацию установленных с нарушениями камер фотовидеофиксации на дорогах.
Обновлено в 05:50
Политика
СПЧ начнёт мониторинг применения закона об оскорблении госсимволов
Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) в ближайшее время начнёт проводить мониторинг применения законов о фейковых новостях и недопустимости оскорбления государственных символов.
Обновлено в 07:21
Общество
ЕСПЧ присудил семерым россиянам 75 тысяч евро
Обща сумма компенсаций, которые ЕСПЧ присудил истцам, составила 75 тысяч евро.
Обновлено в 06:54
Политика
В ЕС назвали условия возобновления торговых отношений с Россией
Мальстрем указала на то, что ответственность за ситуацию в Украине лежит именно на РФ.
Обновлено в 05:00
Общество
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Гаджеты
Huawei пытается успокоить пользователей Android
На следующем изображении, которое опубликовал известный сетевой информатор Роланд Квандт (Roland Quandt), показана новая реклама, распространяемая компанией Huawei в Германии.
Обновлено в 02:51
Авто
Audi представила спортивный седан S8
Компания Audi представила новую модификацию модели A8 — спортивное исполнение S8 Не пытайтесь найти каких-либо серьезных изменений во внешности автомобиля - не найдете.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Наука
На дне обмелевшего водохранилища в Ираке найден древний дворец
Древний дворец найден на восточном побережье Тигра в мухафазе Дахук, сообщается на сайте Тюбингенского университета.
Обновлено в 03:48
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил «Лестеру» £70 млн за Магуайра
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" предложил "Лестеру" 70 миллионов фунтов за защитника Харри Магуайра, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 05:30
Авто
Опубликованы первые фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
В сети появились первые фотографии салона внедорожника Патриот с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
Обновлено 29 июня в 16:16
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снова попала в больницу
Поклонники Анджелины Джоли обеспокоены: в Сети появилась информация, что она снова попала в госпиталь.
Обновлено в 06:40
Авто
Появилось изображение нового BMW X6
Изображение появилось на сайте Autoblog. Новый X6, судя по изображениям, получит более агрессивный дизайн.
Обновлено в 04:40
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Николай Басков прервал гастрольную деятельность из-за смерти отца
На 68-м году жизни умер отец Николая Баскова – Виктор Владимирович. Причины смерти пока неизвестны.
Обновлено вчера в 10:57
Музыка
Ферруччо Фурланетто отметит юбилей концертом в Мариинке
Итальянский оперный певец отметит своим выступлением свое 45-летие.
Обновлено в 01:35
Энергетика
Гройсман потребовал у «Нафтогаза» обеспечить транзит в Европу
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал прямым и безусловным долгом руководства газового монополиста "Нафтогаз Украины" обеспечение транзита газа европейским потребителям, а также советовал вернуть премии, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Обновлено в 07:20
Политика
Симоньян на украинском языке призвала Зеленского освободить Вышинского
Главный редактор RT Маргарита Симоньян на украинском языке обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его освободить главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
Обновлено в 07:19
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за действий властей Чехии
Пассажиры отмененных рейсов отправятся в столицу Чехии оставшимися рейсами, а также бортами других авиакомпаний, говорится на сайте "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 22:26
Общество
Алибасов грозит судом Шепелеву и Первому каналу
Обновлено в 07:01
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Политика
Зеленский вновь потребовал от Рады уволить Луценко и Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой рассмотреть представление об увольнении генпрокурора страны Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Взрыв прогремел на детской площадке под Днепром
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео
В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
Обновлено в 06:29
Политика
В Италии к визиту Путина нарисовали трактором портрет князя Владимира
В деревне Кастаньяро под Вероной итальянский художник Дарио Гамбарин нарисовал с помощью трактора портрет крестителя Руси равноапостольного князя Владимира.
Обновлено в 03:59
Экономика
Медведев распорядился начать финансирование нацпроектов в 2020 в году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился начать работу по распределению денежных средств для реализации национальных проектов в 2020 году.
Обновлено в 07:23