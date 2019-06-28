Энергетика

Козак: рост цен на бензин за шесть месяцев этого года составил 2,3%ТАСС вчера в 10:19

Рост цен на бензин за первые шесть месяцев нынешнего года составил 2,3%. Об этом вице-премьер Дмитрий Козак сообщил на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с его заместителями.
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Резкого повышения стоимости бензина в Алтайском крае не ожидается

АМИТЕЛ04:27

Цены на топливо отпустили в свободное плавание

Коммерсантъвчера в 12:41

Правительство отпустит цены на бензин. Как это было в прошлый раз?

Собеседниквчера в 06:48

Козак оценил ситуацию на рынке топлива в России

Парламентская газетавчера в 10:37

Козак: рост цен на бензин за шесть месяцев этого года составил 2,3%

ТАССвчера в 10:19

Козак назвал стабильной ситуацию на российском рынке топлива

News.ruвчера в 10:45

Соглашение с нефтяными компаниями о контроле цен на бензин истекает сегодня

Эхо Москвывчера в 00:05
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 07:31, Вашингтон
Происшествия

В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя

В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Транспорт

Генпрокуратура предложила наказывать за неправильную установку камер

Генеральная прокуратура России выступила с предложением установить административную ответственность за эксплуатацию установленных с нарушениями камер фотовидеофиксации на дорогах.
Обновлено в 05:50
Политика

СПЧ начнёт мониторинг применения закона об оскорблении госсимволов

Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) в ближайшее время начнёт проводить мониторинг применения законов о фейковых новостях и недопустимости оскорбления государственных символов.
Обновлено в 07:21
Общество

ЕСПЧ присудил семерым россиянам 75 тысяч евро

Обща сумма компенсаций, которые ЕСПЧ присудил истцам, составила 75 тысяч евро.
Обновлено в 06:54
Политика

В ЕС назвали условия возобновления торговых отношений с Россией

Мальстрем указала на то, что ответственность за ситуацию в Украине лежит именно на РФ.
Обновлено в 05:00
Общество

Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Гаджеты

Huawei пытается успокоить пользователей Android

На следующем изображении, которое опубликовал известный сетевой информатор Роланд Квандт (Roland Quandt), показана новая реклама, распространяемая компанией Huawei в Германии.
Обновлено в 02:51
Авто

Audi представила спортивный седан S8

Компания Audi представила новую модификацию модели A8 — спортивное исполнение S8 Не пытайтесь найти каких-либо серьезных изменений во внешности автомобиля - не найдете.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Наука

На дне обмелевшего водохранилища в Ираке найден древний дворец

Древний дворец найден на восточном побережье Тигра в мухафазе Дахук, сообщается на сайте Тюбингенского университета.
Обновлено в 03:48
Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложил «Лестеру» £70 млн за Магуайра

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" предложил "Лестеру" 70 миллионов фунтов за защитника Харри Магуайра, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 05:30
Авто

Опубликованы первые фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

В сети появились первые фотографии салона внедорожника Патриот с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме

Обновлено 29 июня в 16:16
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли снова попала в больницу

Поклонники Анджелины Джоли обеспокоены: в Сети появилась информация, что она снова попала в госпиталь.
Обновлено в 06:40
Авто

Появилось изображение нового BMW X6

Изображение появилось на сайте Autoblog. Новый X6, судя по изображениям, получит более агрессивный дизайн.
Обновлено в 04:40
Политика

В Иркутске разгорелся скандал вокруг сбора помощи для пострадавших

Обновлено в 06:51
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Общество

В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске

Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Николай Басков прервал гастрольную деятельность из-за смерти отца

На 68-м году жизни умер отец Николая Баскова – Виктор Владимирович. Причины смерти пока неизвестны.
Обновлено вчера в 10:57
Музыка

Ферруччо Фурланетто отметит юбилей концертом в Мариинке

Итальянский оперный певец отметит своим выступлением свое 45-летие.
Обновлено в 01:35
Энергетика

Гройсман потребовал у «Нафтогаза» обеспечить транзит в Европу

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал прямым и безусловным долгом руководства газового монополиста "Нафтогаз Украины" обеспечение транзита газа европейским потребителям, а также советовал вернуть премии, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Обновлено в 07:20
Политика

Симоньян на украинском языке призвала Зеленского освободить Вышинского

Главный редактор RT Маргарита Симоньян на украинском языке обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его освободить главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
Обновлено в 07:19
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за действий властей Чехии

Пассажиры отмененных рейсов отправятся в столицу Чехии оставшимися рейсами, а также бортами других авиакомпаний, говорится на сайте "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 22:26
Общество

Алибасов грозит судом Шепелеву и Первому каналу

Обновлено в 07:01
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Политика

Зеленский вновь потребовал от Рады уволить Луценко и Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой рассмотреть представление об увольнении генпрокурора страны Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Взрыв прогремел на детской площадке под Днепром

Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео

В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
Обновлено в 06:29
Политика

В Италии к визиту Путина нарисовали трактором портрет князя Владимира

В деревне Кастаньяро под Вероной итальянский художник Дарио Гамбарин нарисовал с помощью трактора портрет крестителя Руси равноапостольного князя Владимира.
Обновлено в 03:59
Экономика

Медведев распорядился начать финансирование нацпроектов в 2020 в году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился начать работу по распределению денежных средств для реализации национальных проектов в 2020 году.
Обновлено в 07:23
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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