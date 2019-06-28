Энергетика
Рост цен на бензин заметили в правительствеDeita.ru вчера в 21:30
Вице-премьер Дмитрий Козак озвучил премьер-министру Дмитрию Медведеву показатель увеличения стоимости бензина. По словам чиновника, рост цен на топливо за первые шесть месяцев года составил 2,3%. Кроме этого, Козак охарактеризовал ситуацию на топливном рынке как стабильную.
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После отмены соглашения нефтяников с правительством в стране начал дорожать бензин
Эхо Москвывчера в 11:31
Козак назвал стабильной ситуацию с розничными ценами на бензин в России
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Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
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Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.
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Samsung покажет новый Galaxy Note в августе
Корейская корпорация Samsung представит новый фаблет Galaxy Note 10 на презентации Unpacked.
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Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
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Henley & Partners: азиатские страны доминируют в рейтинге паспортов
Не удержав свои лидерские позиции за прошлый квартал, Южная Корея опустилась на вторую строчку рейтинга, присоединившись к Финляндии и Германии, владельцы паспортов которых также на сегодняшний день могут путешествовать без виз в 187 стран мира.
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Симоньян на украинском языке призвала Зеленского освободить Вышинского
Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам.
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В 2009 году подразделение United Technologies - компания Pratt&Whitney была выбрана разработчиком и поставщиком маршевой силовой установки PW1400G для семейства МС-21, в 2012-м "Иркут" подписал с ней контракт.
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Росстат впервые за 20 лет обновил сайт
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Главный кардиолог Минздрава рассказал о зоне ответственности пациентов
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