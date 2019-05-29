Цены на бензин в России выросли на 0,2%Метагазета 09:24

Средние потребительские цены на бензин в России за неделю (с 20 по 26 мая 2019 года) выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим показателем. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата. В среднем цена на бензин увеличилась на 8 копеек.

Цены на бензин в России выросли на 0,2%

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