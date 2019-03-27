Энергетика
Нефтяные компании продлят заморозку цен на бензин в РоссииФонтанка.Ру 03:28
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством о стабилизации рынка топлива – теперь оно действует до июля. О соглашении по итогам вечернего совещания представителей бизнеса и руководства правительства пишет 27 марта «Коммерсантъ».
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Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки. Корректировка объемов поставок будет в сторону некоторого уменьшения, этот вопрос в проработке.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС вчера в 08:34
с чего всё началось
Нефтяные компании договорились с правительством о продлении до 1 июля соглашений о заморозке цен на топливо, которые были заключены в конце 2018 года и должны были завершиться 31 марта.РБКвчера в 09:04
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Топливо потеряло 20 процентов в цене за время действия соглашения правительства с нефтяниками
Комсомольская правда03:48
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