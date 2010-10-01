Финансы
ТАССРост акций «Газпрома» превысил 1,6% после выхода финансовой отчетности
Котировки компании продемонстрировали рост на фоне публикации финансовой отчетности по международным стандартам, согласно которой чистая прибыль "Газпрома" за первое полугодие выросла на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:55
Политика
Российские вертолеты разгонят до 600 километров в час
В компании «Камов» нашли способ увеличить скорость боевого вертолета до 600 километров в час и более, передает ТАСС заявление генерального конструктора предприятия Сергея Михеева.
Lenta.ru 08:24
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Газета.Ru 10:59
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Футбол
ЦСКА объявил о трансфере футболиста «Тамбова» Гогуа
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.
RT на русском 11:19
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Происшествия
В Судаке легковушка рухнула с обрыва на пляжную палатку
Машина скатилась по склону, сорвалась с 15-метрового обрыва и рухнула на палатку массажиста, чудом не задев никого из людей.
Вести.Ru 08:44
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Известно, что Бондарчук написал заявление в полицию, а Миронов - не стал, так как уехал со съемочной площадки.
Газета.Ru 07:55
Происшествия
Яшин получил пятый административный арест подряд
Интерфакс 09:55
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости 07:13
Политика
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.
RT на русском 10:43
Общество
Беглова официально спросили о его московской квартире
Депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») и Максим Резник («Партия роста») направили официальное письмо врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову в связи с публикацией оппозиционного блогера Алексея Навального о московской квартире, принадлежащей Беглову.
REGNUM 08:07
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Политика
Песков объяснил покупку мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на комментарии журналистов о том, что на авиасалоне МАКС-2019 Владимир Путин купил мороженое у той же самой продавщицы, что и в прошлом году.
Накануне.Ru вчера в 07:54
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Наука
Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор
Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.
N+1 вчера в 14:09
Политика
Грузия захотела экономической свободы от России
В Нацбанке Грузии заявили, что до конца 2019 года экономика страны потеряет 200-300 миллионов долларов из-за сокращения туристического потока из России.
Lenta.ru 09:44
Игры
Blizzard подала в суд на разработчиков китайского клона Warcraft
Blizzard Entertainment подала иск против китайской компании Sina Games, которая использовала элементы из франшизы Warcraft в своей мобильной игре Glorious Saga.
CyberSport.ru 02:33
Политика
CNN: Трамп может остановить военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность остановки предоставления американской военной помощи Украине, сообщил 29 августа телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.
REGNUM 10:54
Происшествия
Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки
Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.
Lenta.ru 09:02
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Экономика
Кабмин утвердил порядок проведения крабовых аукционов
В министерстве указали, что благодаря утвержденным правительством документам распределение квот на добычу крабов на инвестиционные цели через электронные аукционы состоится уже до 1 ноября текущего года, таким образом, победители торгов приступят к освоению ценного ресурса с 2020 года.
ТАСС 10:04
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте, сообщается в четверг на сайте парламента.
РИА Новости 07:23
Хоккей
«Витязь» обыграл «Динамо» в последнем матче перед сезоном КХЛ
РИА Новости 08:27
Футбол
«Хоффенхайм» арендовал у «Брайтона» Локадию
Голландский форвард Юрген Локадия перешел из "Брайтона" в немецкий "Хоффенхайм" на правах аренды, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
РИА Новости 09:18