Экономика
Рост ВВП в Казахстане в январе-апреле составил 4%РИА Новости вчера в 23:29
"В январе–апреле рост ВВП ускорился до 4%. В январе–марте он составлял 3,8%. Динамика обеспечена ускорением в обрабатывающей промышленности, сфере услуг, а также стабильными темпами в строительстве и сельском хозяйстве", - сказал Даленов на заседании правительства.
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Общество
Роскачество проверило плавленые сыры
Обновлено в 01:28
Политика
Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 09:57
Религия
Куйвашев пригласил сторонников возведения храма в Екатеринбурге и протестующих на разговор
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил сторонников строительства храма святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга и протестующих на разговор для выработки компромисса.
Обновлено в 02:00
Наука
Ежедневный прием аспирина может стать причиной кровоизлияния в мозг
Согласно новому исследованию американских ученых низкая доза аспирина, ежедневно принимаемая для профилактики сердечных заболеваний и инсульта, связана с повышенным риском кровоизлияния в мозг у людей без истории подобных состояний.
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Путин примет Лаврова и Помпео после их переговоров в Сочи
Президент России Владимир Путин примет в своей сочинской резиденции главу российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео 14 мая.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
В Совете Федерации подготовили законопроект о «цифровом профиле»
Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак разработал законопроект о "цифровом профиле" и намерен в ближайшее время внести его в Госдуму.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено вчера в 03:11
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Зачем менять спирт Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Вторую подлодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду через год
Субмарина, как и первый носитель подводных необитаемых аппаратов "Посейдон" - атомная подлодка "Белгород" (проект 09852) - была разработана в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Два самолета столкнулись на Аляске
Шесть человек пропали без вести, 10 получили ранения в результате крушения двух гидросамолетов недалеко от города Кетчикан (штат Аляска), сообщает Associated Press .
Обновлено вчера в 21:15
Транспорт
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Гаджеты
В голосовых звонках WhatsApp нашли крупную уязвимость
Голосовые звонки WhatsApp используются для внедрения израильских шпионских программ, пишет Financial Times.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Украинские военные корабли вошли в территориальные воды России
Украинским военным кораблям удалось войти в территориальные воды России.
Обновлено вчера в 12:42
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05
Происшествия
Официант пиццерии вернул клиентке чек на полмиллиона долларов
В Нью-Йорке официант итальянской пиццерии вернул посетительнице забытый ею чек на 424 тысячи долларов.
Обновлено вчера в 19:59
Гаджеты
Lenovo показала прототип ноутбука со складным экраном
Пока в Intel думают, как можно использовать гибкие экраны в ноутбуках, Lenovo продемонстрировала прототип такого устройства под названием ThinkPad X1.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
«К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — сказал Ермаков.
Обновлено вчера в 23:09
Транспорт
В ЦОДД назвали причину появления очагов аварийности в Москве
Очаги аварийности в Москве появляются из-за превышения скорости, считают в ведомстве.
Обновлено в 00:33
Общество
Легендарные грифоны вернутся на Банковский мост в конце лета
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25
Экономика
Биткоин за неделю подорожал на треть
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 18:10
Общество
Названы вакансии мая с самыми большими зарплатами
Сегодня самые привлекательные вакансии предполагают зарплату выше 200 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения
В отношении сотрудников московского интернет-магазина было возбуждено уголовное дело после того, как они приобрели у индийской фармацевтической компании партии таблеток для борьбы с курением.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись
Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись. Пара уже неоднократно пыталась расстаться.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
В Екатеринбурге во дворе дома нашли радиоактивный контейнер
Во дворе дома на улице Ирбитская в Екатеринбурге нашли "фонящий" промышленный контейнер с соответствующей маркировкой о наличии радиоактивного вещества.
Обновлено в 02:26
Здоровье
Названа главная причина детского ожирения
Ученые анализировали данные здоровья детей, проживающих в странах Европы, и выявляли главные причины распространения ожирения среди детского населения.
Обновлено вчера в 23:17
Энергетика
В «Татнефти» опровергли данные о применении органических хлоридов
"Татнефть" не использует органические хлориды при добыче нефти, сдаваемое в систему "Транснефти" сырье, согласно лабораторным пробам, соответствует техническим нормам.
Обновлено в 00:41
Гаджеты
«Ростелеком» выбрал трех поставщиков смартфонов на российской ОС
"Ростелеком" выбрал трех поставщиков 100 тысяч смартфонов на базе отечественной мобильной операционной системы Sailfish для проекта "Доверенная мобильная среда", следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 01:59