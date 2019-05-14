Экономика

Рост ВВП в Казахстане в январе-апреле составил 4%РИА Новости вчера в 23:29

"В январе–апреле рост ВВП ускорился до 4%. В январе–марте он составлял 3,8%. Динамика обеспечена ускорением в обрабатывающей промышленности, сфере услуг, а также стабильными темпами в строительстве и сельском хозяйстве", - сказал Даленов на заседании правительства.
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Рост ВВП Казахстана за январь-апрель составил 4%, промпроизводства - 2,9%

Финмаркет04:01

Рост ВВП в Казахстане в январе-апреле составил 4%

РИА Новостивчера в 23:29

Рост ВВП в Казахстане с начала года составил 4%

Московский Комсомолец00:22

ВВП Казахстана по итогам четырех месяцев вырос на 4%

REGNUM01:25
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народную артистку России Лилию Юдину с юбилеем.
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Правительство Японии осудило слова депутата о «войне» за Курилы

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга подверг критике слова депутата от партии "Обновления Японии" Ходаки Маруямы о "войне" за Курильские острова.
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В команде Зеленского анонсировали отставку Климкина

После прихода к власти на Украине команды избранного президента страны Владимира Зеленского глава украинского МИД Павел Климкин с вероятностью 99% оставит свой пост.
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Экономика

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Американские фондовые индексы обвалились в понедельник, 13 мая, после того, как Китай объявил о введении с 1 июня торговых пошлин на ввоз более пяти тысяч товаров из США.
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В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением

Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права

В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
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Энергетика

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Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
Обновлено вчера в 21:56
Общество

В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному

Обновлено в 03:58
Общество

Жители Якутска обнаружили в магазине кефир по цене 750 рублей за литр

Золотой кефир был обнаружен в супермаркете Поярков . По словам журналистов, после публикации цен в соцсетях кефир подешевел до 685 рублей.
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Экономика

Биткоин за неделю подорожал на треть

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

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Обновлено вчера в 22:44
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Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» потребовал проверить терминал «Транснефти»

Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев, объявленный российскими властями в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба», потребовал проверить терминал «Транснефть-Дружбы».
Обновлено вчера в 20:27
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Храм преткновения: акция протеста в Екатеринбурге сменится молебном

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О нарушении связи и полярном сиянии предупредили астрономы

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Актёр и режиссёр Джордж Клуни, сыгравший Тёмного рыцаря в фильме «Бэтмен и Робин» (1997), заявил, что эта роль изменила его подход к дальнейшей карьере и научила одной важной вещи.
Обновлено в 03:05
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В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией

При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
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Кстати, бесплатно провозить в поезде дальнего следования взрослый пассажир может одного ребенка в возрасте до пяти лет, если он не занимает отдельное место.
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Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
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Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Население - 18395660 человек.
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