Экономика

Рост ВВП США замедлился во II кварталеВедомости 11:19

Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США. Опрошенные Reuters экономисты ожидали рост на 1,8%. При этом в I квартале ВВП вырос на 3,1%.
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