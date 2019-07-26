Экономика
Рост ВВП США замедлился во II кварталеВедомости 11:19
Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США. Опрошенные Reuters экономисты ожидали рост на 1,8%. При этом в I квартале ВВП вырос на 3,1%.
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Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06
Происшествия
С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину
Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 16:18
Политика
Трамп не увидел причин враждовать с Россией
Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп регулярно повторяет, что никто до него не предпринимал таких жестких мер к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение дипломатов.
Обновлено в 17:48
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:33
Наука
Скрученный графен превратили в аномальный магнит
Обновлено в 12:02
Энергетика
Контроль качества нефти в РФ изменит тарифы компаний на её прокачку
Министр энергетики России Александр Новак согласился с тем, что дополнительные затраты на ужесточение контроля за качеством нефти должны быть включены в тарифы компаний на её прокачку.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Драка с поножовщиной произошла в центре Москвы
В центре Москвы произошла драка с поножовщиной, ранены два человека. Об этом 26 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 16:09
Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем.
Обновлено в 13:02
Футбол
В «Уфе» заявили, что Антон Заболотный хочет играть у них
В интервью изданию «Спорт-Экспресс» спортивный функционер сказал, что нападающий хочет играть в «Уфе», но нужно учитывать и желания сине-бело-голубых.
Обновлено в 03:25
Политика
ООН призвала избегать эскалации в районе Черного моря
ООН заявила о необходимости Россией и Украиной избегать эскалации в районе Черного моря и действовать в соответствии с международным правом.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой
Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 18:46
Общество
В США подали в суд из-за «маленького» штрафа в 5 млрд для Facebook
Американская правозащитная организация "Центр электронной частной информации" обратилась в суд с требованием пересмотреть условия выплаты штрафа для Facebook.
Обновлено в 19:40
Футбол
Шалимов: хорошо, что Кононов не пожелал Черенкову долгих лет жизни
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов объяснил свои высказывания в адрес главного тренера «Спартака» Олега Кононова, который поздравил фанатов и близких легендарного футболиста команды Фёдора Черенкова в день 60-летия со дня его рождения.
Обновлено в 02:33
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено в 13:28
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено в 03:33
Космос
В Москве покажут спутник для поиска следов астронавтов США на Луне
Обновлено 24 июля в 08:30
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Общество
Совфед одобрил закон о выплатах пособий на детей до трех лет
Законопроект позволит выплачивать пособие семьям, у которых доход не превышает два прожиточных минимума по региону, на детей от полутора до трех лет.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Трамп и Макрон обсудили «иранскую угрозу торговому судоходству»
Президенты СШA и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили "иранскую угрозу торговому судоходству" в Ормузском проливе, сообщил Белый дом.
Обновлено в 19:31
Политика
МИД РФ одёрнул посольство Германии за высказывание о выборах в России
Министерство иностранных дел Российской Федерации потребовало от посольства Германии в России соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:43
Политика
Nord Stream 2 AG призвал суд ЕС аннулировать дискриминационные меры
Оператор газовой магистрали «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG обратился в суд Евросоюза с требованием аннулировать дискриминационные меры в отношении трубопровода.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Друзья рассказали об убитой в Раменском девушке
Друзья убитой в подмосковном Раменском Натальи Басовой никогда не слышали об Артеме Шустове, которого ранее задержали по подозрению в совершении преступления.
Обновлено в 07:31
Политика
Трамп призвал пересмотреть статус развивающихся стран в ВТО
Американский президент Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству США пересмотреть статус некоторых развивающихся стран во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 16:22
Авто
Обновлен семиместный Ford Edge: планшет и версия ST
В Америке, Европе и многих других регионах мира кроссовер Ford Edge бывает исключительно с пятиместным салоном.
Обновлено в 09:41
Гаджеты
HTC готовит сразу пять смартфонов серии Wildfire
Источники сообщают, что HTC возрождает серию Wildfire, в которой будет пять моделей и самая мощная из них получит процессор MediaTek Helio P23 и 4 ГБ оперативной памяти.
Обновлено в 16:20
Авто
Обязательный переход на госномера нового образца отложили на год
Переход на госномера нового образца отложили на один год.
Обновлено в 08:59
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22