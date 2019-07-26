Экономика
Рост ВВП США замедлился во II кварталеВедомости 11:19
Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США. Опрошенные Reuters экономисты ожидали рост на 1,8%. При этом в I квартале ВВП вырос на 3,1%.
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В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
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Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
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Армия и оружие
Минобороны отреагировало на задержание танков РФ Румынией
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Обновлено в 13:28
Автоспорт
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Ранее сообщалось, что первую практику сегодняшнего дня выиграл немецкий пилот Ferrari Феттель, а Квят показал 14-й результат.
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Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06
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Зеленского попросили пустить поезда в Крым
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.
Обновлено в 09:31
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Александр Малинин похвастался успехами дочери в учебе
Периодически Александр Малинин рассказывает об успехах дочери.
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Следователи пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией Навального
Сотрудники Следственного комитета и полиции пришли в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщил его директор Иван Жданов.
Обновлено в 13:39
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Политика
Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера
Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено в 09:15
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Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing
На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
Обновлено в 10:05
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Максим Галкин показал любовь с Аллой Пугачевой на «постельном» фото
Сегодня, 26 июля, Максим выложил показательную «постельную» фотографию, на которой запечатлен с Пугачевой.
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В Костроме обстреляли машину предпринимателя
Неизвестные обстреляли автомобиль предпринимателя из огнестрельного оружия в Костроме.
Обновлено в 12:30
Общество
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Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
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Трамп пригрозил ответить на «глупость Макрона» пошлинами на вино
Президент США Дональд Трамп намекнул на увеличение ввозных пошлин на французское вино в ответ на принятие Парижем так называемого "налога на Google".
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В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.
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Дочь комика Евгения Петросяна борется за коллекцию звезды, стоимостью около миллиарда рублей.
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Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
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Открыт доступный способ профилактики диабета
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Политика
Письмо Кахконен Волкеру назвали фальшивкой
Всемирный банк опроверг появившееся в Сети письмо о политической ситуации на Украине, которое якобы направила региональный директор Всемирного банка по Белоруссии, Молдове и Украине Сату Кахконен в адрес спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Обновлено в 13:03
Политика
Суд впервые прекратил дело о неуважении к власти из‑за поста о Путине
Суд Котласа (Архангельская область) прекратил дело о неуважении к власти, которое завели на местного жителя Дмитрия Попперека из‑за постов в «ВКонтакте».
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