Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США. Опрошенные Reuters экономисты ожидали рост на 1,8%. При этом в I квартале ВВП вырос на 3,1%.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Политика Мадуро поблагодарил Россию, Китай, Индию и Турцию Благодарность российским, китайским, индийским и турецким специалистам за помощь в развитии экономики выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления перед согражданами.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Политика «Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной «Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.

Культура Народного артиста РФ Торопова похоронят на Троекуровском кладбище Прощание и похороны пройдут 29 июля Похороны народного артиста России Анатолия Торопова пройдут в понедельник, 29 июля, на Троекуровском кладбище, сообщает РИА Новости.

Политика США потребовали от россиянина Винника $100 млн Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.

Политика В Крыму ответили на просьбу украинцев вернуть поезда через границу 26 июля на сайте украинского лидера появилась петиция с просьбой вернуть железнодорожное сообщение с Крымом.

Политика Трамп порассуждал о вражде с Россией США не имеют поводов для вражды с Россией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Политика Верховный суд США разрешил Трампу тратить на стену деньги Пентагона Верховный суд Соединенных Штатов разрешил администрации президента США Дональда Трампа использовать $2,5 млрд из средств Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.

Экономика Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в первом полугодии выросла на 30,5% Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в первом полугодии увеличилась на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,797 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Здоровье Девушку из Дубны с неизлечимой болезнью признали инвалидом после публикации RT Ранее девушка с болезнью Крона, вынужденная передвигаться на костылях, лишилась статуса инвалида после достижения совершеннолетия и потеряла возможность получать бесплатные лекарства.

Политика Трамп и Макрон обсудили «иранскую угрозу торговому судоходству» Президенты СШA и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили "иранскую угрозу торговому судоходству" в Ормузском проливе, сообщил Белый дом.

Авто Россиянин продает «машину Гагарина» за 17 млн рублей Как уверяет россиянин, 20 мая 1962 года на этом автомобиле в Хабаровск приезжал первый космонавт Юрий Гагарин.

Политика Моряки с задержанного на Украине российского танкера прибыли в Москву Экипаж российского танкера, задержанного накануне на Украине, прилетел в пятницу Москву рейсом из Кишинева.

Политика Политолога пытались заставить целовать украинскую землю На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган устроили разборки в Instagram Ксения Собчак устроила разборки с Максимом Виторганом под фотографией его дочери Полины в Instagram.

Политика Трамп потребовал реформировать ВТО Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, следует из распространенного Белым домом документа.

Экономика Пакет акций «Газпрома» в 2,93% продан по одной заявке Дочерние компании "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited - 25 июля установили цену продажи 2,93% пакета акций холдинга на Московской бирже в 200,5 рубля за акцию, таким образом они выручили за весь пакет около 139 млрд рублей.