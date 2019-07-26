Экономика
Рост ВВП США замедлился во II кварталеВедомости вчера в 11:19
Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США. Опрошенные Reuters экономисты ожидали рост на 1,8%. При этом в I квартале ВВП вырос на 3,1%.
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Рост американской экономики во втором квартале оказался выше прогноза
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