Экономика
Рост ВВП США замедлился во II кварталеВедомости вчера в 11:19
Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США. Опрошенные Reuters экономисты ожидали рост на 1,8%. При этом в I квартале ВВП вырос на 3,1%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рост американской экономики во втором квартале оказался выше прогноза
Московский Комсомолецвчера в 20:42
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:51, Вашингтон
Происшествия
На несогласованной акции в Москве задержали 295 человек
На несогласованной с властями акции в центре Москвы задержали 295 человек. Об этом сообщает столичное ГУ МВД 27 июля.
Обновлено в 08:46
Футбол
«Уфа» победила «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 09:14
Наука
Япония впервые одобрила эксперименты с эмбрионами человека и животных
Хиромицу Накаучи, возглавляющий команду исследователей Токийского университета и Стэнфордского университета в Калифорнии, планирует выращивать человеческие клетки в эмбрионах мышей и крыс, а затем пересаживать их суррогатным животным.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания
Возле московской мэрии полиция начала массово задерживать людей, приехавших для участия в несогласованной акции в поддержку незарегистрированных Мосгоризбиркомом независимых кандидатов на выборы.
Обновлено в 06:23
Политика
Зеленский опубликовал фото с пляжа в компании главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фото с одесского пляжа в компании главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 07:50
Футбол
«Барселона» обыграла «Виссел Кобе»
Напомним, что за "Виссел Кобе" выступают три экс-игрока "Барсы" - Андрес Иньеста, Давид Вилья и Томас Фермален.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Политика
Путин спустился в батискафе на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин в бастискафе погрузился на дно Финского залива, там глава государства осмотрит затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 «Семга».
Обновлено в 07:46
Общество
Полиция начала оттеснять протестующих с переулков около Тверской улицы
Сотрудники полиции и Росгвардии начали оттеснять протестующих с переулков, прилегающих к Тверской улице.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе
В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны.
Обновлено в 00:21
Политика
На Украине ликвидировали правительственный офис по евроинтеграции
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Эстонии Керсти Кальюлайд дальнейшую поддержку евроинтеграции Украины.
Обновлено в 09:07
Кино
Погибла 24-летняя актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
24-летняя актриса Вероника Никонова, сыгравшая Аньку, главную героиню военной драмы "Брестская крепость", трагически погибла в США.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье
Следственный комитет опубликовал видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье.
Обновлено в 07:32
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Трамп порассуждал о вражде с Россией
По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено в 09:09
Общество
Более 40% россиян не заметили усиления поддержки семей с детьми
Большинство россиян (42%) уверены, что власти страны за последний год никак не увеличили поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса службы специальной связи и информации ФСО.
Обновлено в 03:57
Политика
Китай захотел плечом к плечу работать с Россией
По словам Ван И, КНР хочет работать "плечом к плечу с Россией" и защищать права жителей двух стран на международной арене.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Посол Украины в Хорватии предлагает для Донбасса «хорватский сценарий»
Посол Украины в Хорватии, и, одновременно в Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил в интервью политологу Юрию Романенко, что для урегулирования ситуации в Донбассе «более правильным» для Украины будет привлечение иностранных «миротворцев».
Обновлено вчера в 06:21
Транспорт
Петербуржцы встали в девятикилометровой пробке на Приморском шоссе
Петербургских водителей предупреждают о девятикилометровом автомобильном заторе, который затрудняет движение по Приморскому шоссе.
Обновлено в 07:38
Игры
До конца выходных можно отсрочить Рагнарёк в бета-версии Tribes of Midgard
До полуночи 28 июля можно поучаствовать в открытом бета-тесте изометрического кооператива Tribes of Midgard от студии Norsfell.
Обновлено в 08:54
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал планы «Газпрома» продлить транзит на год
Ранее источник агентства Reuters сообщил, что «Газпром» не против продления контракта по транзиту газа через Украину, который истекает в этом году.
Обновлено вчера в 10:30
Армия и оружие
Командующий ЦВО РФ прибыл в Таджикистан
Обновлено в 04:11
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп
В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.
Обновлено в 04:14