Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США. Опрошенные Reuters экономисты ожидали рост на 1,8%. При этом в I квартале ВВП вырос на 3,1%.

Политика Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Происшествия У мэрии Москвы еще до начала митинга начались задержания К двенадцати часам дня у мэрии Москвы, где 27 июля должен пройти несанкционированный митинг оппозиции, задержали как минимум шесть человек, сообщает «ОВД-инфо».

Шоу-бизнес Галкин выложил фото с Пугачевой Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.

Политика Украинцы попросили Зеленского возобновить авиасообщение с Россией На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.

Политика ЦАР отозвала признание независимости Косова Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.

Общество Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.

Здоровье В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.

Общество Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибки Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в комментарии "Российской газете" назвала самые "позорные" речевые ошибки.

Экономика Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.

Экономика Минюст США одобрил слияние Sprint и T-Mobile US Напомним, что операторы сотовой связи Sprint и T-Mobile US несколько раз начинали переговоры о слиянии, но в 2014 году сделку не пропустила администрация президента США Барака Обамы на основании потенциальных нарушений антимонопольного законодательства, в 2017 году сами компании не смогли сойтись в цене, а с 2018 года они ожидали решения Минюста США, и оно, наконец, принято.

Происшествия В Башкирии врач выстрелил из травматики в устроившего скандал мужчину Правоохранители Башкирии выясняют причину и обстоятельства инцидента в одной из больниц, где доктор выстрелил в мужчину, устроившего в медучреждении скандал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике.

Здоровье Дымка в Алтайском крае: что делают власти, чтобы это прекратить Региональное правительство рассказало об экологической обстановке Пресс-служба правительства Алтайского края проинформировала Amic.ru об экологической обстановке в регионе и мерах, предпринимаемых в связи с дымкой и запахом гари.

Происшествия Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара» Российскую певицу и телеведущую Аниту Цой увезли на скорой помощи с музыкального фестиваля "Жара", который проходит в столице Азербайджана с 25 по 28 июля.

Армия и оружие США: Дамаск никогда не получит регион к востоку от реки Евфрат Специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри 24 июля 2019 года сделал очередное заявление, что правительство Сирийской арабской республики никогда не получит контроль над территориями на восточном берегу Евфрата.

Шоу-бизнес Вернувшись из Рима, Тарасов объяснил, почему не платил алименты Периодически всплывающая скандальная история с алиментами, выплату которых суд возложил на футболиста Дмитрия Тарасова, получила свое продолжение.

Футбол «Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче «Атлетико» и «Реал» в мадридском дерби на предсезонном турнире Международного кубка чемпионов забили десять голов.

Политика Волкер назвал возможное освобождение украинских моряков «важным шагом» Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал "важным шагом" со стороны РФ возможное освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, и призвал сделать это без каких-либо условий.

Космос В Японии частная ракета после запуска упала в море Японская компания Interstellar Technologies провела неудачный запуск космической ракеты МОМО-4, которая после этого упала в море.

Интернет Microsoft представляет новое приложение для своего виртуального помощника Cortana в Windows 10 Microsoft отделяет своего цифрового помощника от встроенного поиска в Windows 10 и концентрируется на бизнес-пользователях.

Происшествия Два американца признались в убийстве карабинера в Риме Двое 19-летних туристов из США, задержанных по подозрению в громком убийстве карабинера в одном из центральных районов Рима, признались в содеянном в ходе допроса.

Футбол Фирмино сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов Бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов-2018/19.