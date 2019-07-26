Экономика
Рост ВВП США замедлился во II кварталеВедомости 11:19
Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США. Опрошенные Reuters экономисты ожидали рост на 1,8%. При этом в I квартале ВВП вырос на 3,1%.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
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СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома
Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено 24 июля в 06:52
Автоспорт
Леклер стал лучшим во второй практике Гран-при Германии
На автодроме "Хоккенхаймринг" прошла вторая свободная практика Гран-при Германии "Формулы-1".
Обновлено в 11:03
Происшествия
Автомобиль крупного бизнесмена расстреляли в Костроме
Неизвестные расстреляли автомобиль предпринимателя в Костроме.
Обновлено в 11:58
Политика
Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии
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Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Обновлено в 10:44
Экономика
Кондитеры предупредили о рисках повышения НДС на пальмовое масло
Ранее газета «Известия» со ссылкой на замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) в АПК Марину Петрову сообщила, что кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7% после повышения НДС на пальмовое масло до 20%.
Обновлено в 08:17
Общество
Путин подписал законы о выборе работником удобного зарплатного банка
Закон о порядке выбора работником зарплатного банка подписал сегодня президент России Владимир Путин.
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Политика
Рогозин оценил информационную кампанию против него в $2 млн
Обновлено в 05:46
Политика
В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Казани на обочине дороги обнаружили брошенного ребенка
Накануне вечером в Казани неизвестные оставили на обочине годовалого ребенка.
Обновлено в 05:47
Политика
Временного поверенного в делах Литвы вызвали в МИД Белоруссии
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Литвы и выразил ему протест в связи с вмешательством правительства этой страны в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования "под надуманным предлогом", сообщила в пятницу пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 12:03
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:33
Футбол
«Динамо» и «Урал» сыграют в третьем туре премьер-лиги
Матч Динамо Урал откроет программу третьего тура премьер-лиги.
Обновлено в 03:52
Экономика
На черном рынке появились списки любимых банкоматов клиентов
С начала года стоимость выписки по счету клиента банка за месяц подорожала с 2 тысяч до 15 тысяч рублей, говорится в исследовании.
Обновлено в 02:39
Спорт
Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио
Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Челябинске маршрутка с людьми попала в аварию, есть погибшие
От сильного удара автокран отбросило на автобусную остановку с людьми. Перед этим он протаранил еще две маршрутки.
Обновлено в 01:36
Общество
Авиалесоохрана объяснила причины лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 11:17
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Общество
Власти пообещали искать уклонистов на акции около мэрии Москвы
Ранее несколько политиков призвали устроить 27 июля митинг около мэрии на Тверской улице в случае, если независимых кандидатов не зарегистрируют на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 11:12
Футбол
Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»
Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
Обновлено в 09:41
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за твит
Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.
Обновлено в 08:09
Политика
Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 05:53
Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Футбол
Черевченко объяснил поражение «Арсенала» от «Нефтчи»
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Нефтчи».
Обновлено вчера в 16:24
Политика
МГИК оставил в силе решение об отказе в регистрации Бабушкина
Мосгоризбирком в ходе заседания в пятницу оставил без изменений решение об отказе в регистрации члена партии "Яблоко" Андрея Бабушкина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 09:56
Авто
«Автотор» заключил контракт на проектирование нового завода
Калининградский завод «Автотор» заключил контракт с немецким концерном Dürr на проектирование нового завода в рамках реализации специнвестконтракта.
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Украина задержала российский танкер «Нейма»
Служба безопасности Украины сообщила о задержании российского танкера «Нейма», который, по утверждению украинских спецслужб, блокировал украинские корабли в Керченском проливе во время инцидента в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 09:16
Общество
У Крымского моста установят памятник апостолу Андрею
Памятник апостолу Андрею Первозванному будет установлен на одной из смотровых площадок у Крымского моста на востоке Крыма, сообщила министр культуры республики Арина Новосельская.
Обновлено в 09:37