Экономика
Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%ТАСС 10:02
Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года.
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Накануне.Ruвчера в 04:38
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:06, Вашингтон
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Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
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Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям
Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).
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Агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники в Иране сообщило, что президент США Дональд Трамп предупредил иранские власти в ночь на пятницу о планируемом ударе американских вооруженных сил по их территории.
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Автоспорт
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Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
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Происшествия
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Обновлено в 04:46
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Штаб Навального показал, как «рисуют» подписи за Беглова
Активисты петербургского штаба Навального опубликовали видео, на котором, по их словам, сотрудники администрации Выборгского района заполняют подписные листы в поддержку временного губернатора Александра Беглова.
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Обновлено в 00:26
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Помпео призовет Индию рассмотреть альтернативы покупке С-400
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Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
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