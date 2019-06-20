Экономика
Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%ТАСС 10:02
Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года.
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Накануне.Ruвчера в 04:38
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