Экономика

Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%ТАСС 10:02

Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года.
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Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2%

Комсомольская правда13:02

Темпы роста добычи нефти в России упали до годового минимума

Rambler News Service10:11

МЭР: Рост ВВП России резко замедлился в мае

Росбалт10:43

Рост ВВП России замедлился

Газета.Ru10:13

Силуанов уверен в ускорении темпов роста ВВП России в июне 2019 года

ТАСС13:33

ВЛАДИМИР ПУТИН: «НАМ НУЖЕН ПРОРЫВ»

Пламя трудавчера в 06:39

В прогнозе – туман. Правительство не убедило экспертов в достижении национальных целей

Накануне.Ruвчера в 04:38
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Происшествия

Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию

4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.
Обновлено в 11:31
Политика

США продлили на год санкции против КНДР

Американские власти решили продлить ещё на год санкционный режим в отношении Северной Кореи. Об этом говорится на сайте Белого дома.
Обновлено в 13:31
Политика

Медведев ответил на обвинения президента Грузии

Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
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Происшествия

13 автомобилей столкнулись на МКАД

Обновлено в 14:16
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 04:44
Происшествия

Россиянин избил ветерана из-за замечания о парковке

В Новосибирске водитель избил 60-летнего ветерана боевых действий и участника ликвидации последствий Чернобыльской аварии.
Обновлено в 13:27
Политика

Путин запретил авиасообщение с Грузией

Российским авиакомпаниям временно запрещено летать в Грузию. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 14:32
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Футболист Самедов покинул «Крылья Советов»

Обновлено в 13:08
Спорт

Российские шпажисты стали чемпионами Европы по фехтованию

Обновлено в 13:03
Происшествия

В Тбилиси задержан изготовитель «коктейлей Молотова»

В Грузии сотрудники МВД задержали 70-летнего мужчину, который изготовил 12 бутылок с самодельной зажигательной смесью.
Обновлено в 13:35
Музыка

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Понсе

ФК "Спартак" договорился с "Ромой" о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Иран не стал сбивать самолёт-разведчик США с людьми на борту

Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции [КСИР] Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран не стал сбивать патрульный самолёт P8 США, который летел рядом с беспилотником и нарушал воздушное пространство республики.
Обновлено в 13:22
Политика

Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек

«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
Обновлено в 13:49
Политика

На Украине не исключили «языкового майдана»

Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко не исключил нового «майдана» в стране в случае отмены закона о госязыке.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Бывшую главу Чебоксар осудили на пять лет за растрату

Суд назначил бывшей главе города наказание в виде пяти лет колонии общего режима.
Обновлено в 14:03
Футбол

Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

Обновлено в 13:51
Политика

Родственники не могут навестить Бутину в США из-за визовых сложностей

Родные Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, пока не могут навестить девушку в тюрьме из-за визовых трудностей, заявил отец россиянки Валерий Бутин в пятницу, 21 июня.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Происшествия

Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек

Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес

Бывший муж Натальи Водяновой женился на беременной возлюбленной

Избранницей 50-летнего Джастина Портмана стала актриса Морган Снайдер. Женщина находится на последних сроках беременности.
Обновлено в 09:51
Музыка

Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму

Обновлено в 04:08
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
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Авто

На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray

На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Политика

На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Общество

Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха

Девушка получила сто баллов по ЕГЭ по профильной математике, физике и русскому языку.
Обновлено в 11:19
Общество

В Чечне более сорока тысяч человек остались без электричества

Около 42,9 тысячи человек остаются без электричества в Чечне из-за аварии на подстанциях, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 14:18
Автоспорт

Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции

Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
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