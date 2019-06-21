Экономика
Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%ТАСС 10:02
Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года.
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В прогнозе – туман. Правительство не убедило экспертов в достижении национальных целей
Накануне.Ruвчера в 04:38
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У трети жителей Камбоджи выявили червей-паразитов
В организме трети жителей Камбоджи присутствуют личинки паразитической нематоды Strongyloides stercoralis.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что российская сторона "несет ответственность" за протесты в Грузии.
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Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 июня наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов, признался в своих теплых чувствах к нему и кавказцам в целом, а также назвал чеченского лидера своим братом.
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Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова
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Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
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В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов
Псевдовакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели семью госпитализировали.
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Экономика
Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после гибели в ДТП школьницы из Гая
По факту ДТП, в котором погибла школьница из Гая, возбуждено уголовное дело. Напомним, ДТП произошло на 3 км а/д Гай - Ириклинское.
Обновлено в 03:11
Политика
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
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Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что в рамках восстановления инфраструктуры Донбасса может покрасить ларек или два ларька.
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Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Хоккей
ЦСКА и «Спартак» перейдут на хоккейные площадки меньшего размера
Московские клубы Континентальной хоккейной лиги ЦСКА и «Спартак» намерены со следующего сезона проводить матчи на площадках «финского» размера.
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Наука
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Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Политика
Канделаки прервала молчание по ситуации в Грузии
Тина Канделаки на своём канале в Telegram прокомментировала акции протеста в Тбилиси, назвав их «многослойной провокацией», которая свидетельствует о провале.
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Ольга Бузова выступила перед детьми в Кремле в откровенном наряде
Поклонников шокировал откровенный образ Ольги Бузовой, в котором она выступила в Кремле перед детьми.
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Потерянные бумажники с деньгами возвращают владельцам чаще
Исследование, проведенное учеными из Швейцарии и США, показало, что найденный на улице бумажник вернут владельцу с большей вероятностью, если внутри него будут деньги.
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Обновлено вчера в 03:00
Автоспорт
Себастьян Феттель женился на давней подруге
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Транспорт
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Авиакомпания "Аэрофлот" в субботу, 22 июня, отменяет 26 международных и внутренних рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту "Шереметьево", сообщает перевозчик на своем сайте.
Обновлено в 10:14
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Бюджетников Петербурга уличили в фальсификации подписей за Беглова
Сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района Петербурга заполняли подписные листы за врио губернатора города Александра Беглова.
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Экономика
Ford продаст заводы в России на торгах
Автоконцерн Ford выставит закрывающиеся заводы во Всеволожске и Набережных Челнах на торги, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 07:20