Экономика

Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%ТАСС 10:02

Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года.
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Рост ВВП России замедлился

Газета.Ru10:13

Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%

ТАСС10:02

ВЛАДИМИР ПУТИН: «НАМ НУЖЕН ПРОРЫВ»

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ВВП России резко замедлил рост в мае

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В прогнозе – туман. Правительство не убедило экспертов в достижении национальных целей

Накануне.Ruвчера в 04:38
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Дмитрий Певцов попросил у Путина театр

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Футбол

ЦСКА договорился о переходе хорватского защитника Шарлии

Центральный защитник Звонимир Шарлия близок к переходу из хорватского клуба «Славен Белупо» в московский ЦСКА, сообщает Epodravina.hr.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие

В Твери прошел парад выпускников академии ВКО и Суворовского училища

В пятницу, 21 июня в Твери прошел парад выпускников академии ВКО имени Жукова и Тверского Суворовского училища.
Обновлено в 07:23
Политика

Конституционный суд Украины рассмотрит законность указа о госязыке

Конституционный суд (КС) Украины рассмотрит законность указа «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 10:15
Наука

Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща

Обновлено в 07:50
Происшествия

МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских

13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Технологии

Роскачество проверило приложения по доставке продуктов

Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
Обновлено в 03:39
Политика

Спикер грузинского парламента ушел в отставку

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку после прошедших 20 июня протестов.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Строительный мусор загорелся у храма в Москве

Строительный мусор загорелся на площадке возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на проспекте Вернадского в Москве, площадь пожара составляет 250 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:17
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено вчера в 16:36
Политика

Лукашенко назвал Кадырова братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил орден Дружбы народов главе Чечни Рамзану Кадырову и назвал его своим братом.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Политика

Жителей Украины призвали подавать в суд на Россию

Лидер движения "Спильна справа" Александр Данилюк призвал украинцев подавать иски в суд на Россию из-за "аннексии" Крыма и войны в Донбассе.
Обновлено в 05:22
Авто

Суперкар Drako GTE получит 1200-сильный электрический двигатель

Модель получит электрический 1200-сильный двигатель и подвеску, обеспечивающую хорошую управляемость автомобиля даже во время поворотов на большой скорости.
Обновлено в 03:03
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины

"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану

После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Массовая авария на КАД спровоцировала пробку у Шафировского

Жестокая авария на внешнем кольце КАД спровоцировала пробку у Шафировского проспекта, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 10:09
Общество

В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИ

Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ.
Обновлено в 08:32
Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Наука

Бесплатная еда стала предлогом для свидания у трети женщин

Обновлено в 09:10
Космос

Астрономы впервые измерили температуру колец Урана

Новые снимки впервые позволили команде измерить температуру колец, которая оказалась равна 77 градусам по Кельвину (-196,15 градусов Цельсия).
Обновлено в 07:30
Политика

Обострилась обстановка в столице Грузии

Один из участников делегации депутат от "Единой России" Николай Земцов считает реакцию грузинской оппозиции необоснованной.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Пожарные спасли кота из горящей квартиры в Москве

Обновлено в 10:06
Экономика

Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и Всеволожске

Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес

Ирина Хакамада рассказала о своих внуках

Даниил уже подарил своей маме троих внуков.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко

Обновлено в 08:09
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья

Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес

Бузова вышла к школьникам без штанов в Кремле

«В Кремль без штанов», — посетовал другой. Впрочем, было много и тех, кто выступил в защиту певицы.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу

Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

В Москве женился племянник Аллы Пугачевой

Племянник Аллы Пугачевой Влад Пугачев женился на своей возлюбленной Гузель.
Обновлено в 07:18
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