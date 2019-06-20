Экономика

Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%ТАСС 10:02

Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года.
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Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2% в год

Татар-информ16:56

Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2%

Комсомольская правда13:02

ВЛАДИМИР ПУТИН: «НАМ НУЖЕН ПРОРЫВ»

Пламя трудавчера в 06:39

Рост ВВП России замедлился

Газета.Ru10:13

Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%

ТАСС10:02

МЭР: Рост ВВП России резко замедлился в мае

Росбалт10:43

В прогнозе – туман. Правительство не убедило экспертов в достижении национальных целей

Накануне.Ruвчера в 04:38
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Происшествия

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США

Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
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Татьяна Храмова рассказала, как чувствует себя после роддома

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала примерное количество находящихся в Грузии российских туристов.
Обновлено в 17:10
Политика

Спикер парламента Грузии уходит в отставку

На фоне акций протеста в Тбилиси спикер парламента Грузии принял решение уйти в отставку.
Обновлено в 07:42
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
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Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Политика

Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»

Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко предупредил об угрозе нового «майдана» в стране в случае отмены закона о государственном языке.
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В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары

Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено в 15:23
Игры

Директор GRID признался, что ненавидит микротранзакции

Codemasters месяц назад анонсировала очередную часть гоночной серии GRID.
Обновлено в 13:38
Космос

«Роскосмос» заявил о переносе запуска «Протона-М» на 12 июля

Причиной переноса запуска ракеты «Протон-М» стали проблемы с аккумулятором спутника-обсерватории «Спектр-РГ».
Обновлено в 10:30
Экономика

В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор

Обновлено в 10:00
Армия и оружие

ВСУ применили фосфорные бомбы против ДНР

ВСУ впервые за 2019 год применили фосфорные боеприпасы во время обстрела ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
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«Спартак» объявил о переходе Понсе

ФК "Спартак" договорился с "Ромой" о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Экс-главу Раменского района снова арестовали

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Гаджеты

Intel намерена снизить цены на свои процессоры

По данным зарубежного ресурса DigiTimes, компания Intel пока не может конкурировать с процессорами AMD Ryzen 3000, и для того, чтобы не потерять потенциальных покупателей, было решено снизить цены на настольные CPU.
Обновлено в 12:21
Футбол

«Зенит» разгромил австрийский «Ваккер» благодаря дублю Заболотного

Обновлено в 14:02
Наука

Археологи обнаружили на дне моря артефакты времен битвы при Саламине

Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено в 06:05
Культура

Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова

Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.
Обновлено в 15:59
Политика

США обвинили Россию в притеснении «Свидетелей Иеговы»

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в притеснении членов религиозной группы «Свидетели Иеговы» (организация запрещена на территории России), передает «Интерфакс».
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Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Авто

Suzuki показала серийную версию внедорожника Suzuki Jimny Gan

Suzuki показала серийную версию внедорожного автомобиля Suzuki Jimny Gan.
Обновлено в 17:44
Армия и оружие

Россия утилизирует единственную подлодку Украины

Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:57
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Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Психиатры объяснили неадекватное поведение Алибасова

Психиатры на основании просмотренного интервью с Бари Алибасовым после выписки из больницы, заявляют, что артист не симулирует свое состояние.
Обновлено в 17:47
Происшествия

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

Обновлено в 16:10
Общество

Петербуржцы активно ставят подписи в поддержку Беглова

В Петербурге продолжается сбор подписей в поддержку Александра Беглова, который пошел на выборы губернатора как самовыдвиженец.
Обновлено в 15:55
Общество

Осужденная в США россиянка Осипова подала апелляцию на приговор

Осужденная в США за похищение собственного ребенка гражданка РФ Богдана Осипова подала в пятницу апелляцию на вердикт присяжных и приговор суда, свидетельствуют документы суда.
Обновлено в 16:25
Общество

В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей

Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
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