Экономика
Рост ВВП РФ в первом квартале 2019 года замедлится до 1-1,5%Интерфакс 04:05
Текущие индикаторы экономической активности соответствуют ожиданиям ЦБ, рост ВВП РФ в I квартале 2019 года замедлится до 1-1,5% в годовом выражении из-за эффекта базы и повышения НДС, говорится в комментариях ЦБ РФ об экономике.
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Лукашенко выступил за создание общей с Россией валюты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске поддерживают создание общей с Россией валюты.
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Обновлено в 03:00
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу возле школы в Нижнем Новгороде
Неизвестные открыли стрельбу из автомобиля в Нижнем Новгороде. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Готовившие теракты боевики задержаны в ХМАО
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Обновлено в 03:12
Спорт
Эстонские лыжники признались в употреблении допинга
Эстонский союз лыжного спорта выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что задержанные австрийской полицией Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв употребляли допинг, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:47
Происшествия
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Политика
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Происшествия
В ДТП в Волгоградской области погибли пять человек
В Михайловском районе Волгоградской области столкнулись две иномарки, погибли пять человек.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Мэра Чебаркуля задержали по подозрению в получении взятки
Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Челябинской области задержали мэра Чебаркуля Сергея Ковригина по подозрению в получении взятки от руководителя местных коммунальных компаний.
Обновлено в 04:21
Общество
Косаток и белух не выпустили из приморской «китовой тюрьмы»
Определить судьбу отловленных и содержащихся в вольерах бухты Средней в Приморье косаток и белух президент России Владимир Путин поручил к 1 марта, но все млекопитающие пока остаются в "китовой тюрьме", сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 00:57
Космос
«Федерацию» все же отправят к МКС
Обновлено в 04:09
Политика
Глава МИД Пакистана поддержал идею сделать Россию посредником в ситуации с Индией
Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил о готовности страны принять предложение России, которая выступила с инициативой стать посредником в урегулировании ситуации с Индией.
Обновлено в 02:16
Экономика
Голодец: зарплата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин
Средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец на открытии форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов" в пятницу.
Обновлено в 00:16
Происшествия
У сбежавшего экс-чиновника Минкультуры нашли активы в Европе на €14 млн
Спецслужбы России получили от финансовых разведок Австрии и Испании данные о счетах и недвижимости, которые принадлежат бывшему главе департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борису Мазо.
Обновлено в 02:00
Общество
На Урале в школьной столовой выдали компот с червями
Обновлено в 03:36
Транспорт
С 1 марта в Москве начали штрафовать за выезд на «вафельную» разметку
С 1 марта 2019 года в России вступили в силу новые поправки в правила дорожного движения, согласно которым водителей в Москве начнут штрафовать в автоматическом режиме за выезд на «вафельную» разметку на перекрестках.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Жириновский заявил о существовании в Москве квартир за 1–1,5 млн рублей
Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Москвы в январе 2019 года составила 206,3 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщили ранее риелторы.
Обновлено 25 февраля в 07:07
Происшествия
В Москве во время оформления ДТП погиб сотрудник ГИБДД
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
В Самарской области в ДТП погибли три человека
Три человека погибли, четверо пострадали в пятницу при столкновении легковых автомобилей в Самарской области.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Российский сухогруз протаранил мост в Южной Корее
Российский сухогруз SEAGRAND врезался в автомобильный мост в южнокорейском портовом городе Пусан.
Обновлено вчера в 05:30
Транспорт
Крымский мост за зиму пережил 38 штормовых суток
По сведениям Крымского управления по гидрометеорологии, с декабря по февраль включительно в Керченском проливе шторм бушевал более 900 часов - почти 38 суток.
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Общество
Минтруд назвал регионы с самым высоким уровнем безработицы
Уровень безработицы в регионе составляет 8,7%. На втором месте — Чеченская республика. Там этот показатель равен восьми процентам.
Обновлено в 00:52
Экономика
В России вступает в силу обязательная маркировка сигарет
Маркировка сигарет и папирос становится обязательной в России с 1 марта.
Обновлено вчера в 19:29
Интернет
Как избежать прослушки смартфона сообщили в Роскачестве
Эксперты Роскачества пояснили, как себя обезопасить от прослушки смартфона.
Обновлено в 02:44
Экономика
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До санкций около 80% российской продукции шло на рынки США и стран Европы, в которых разрешено гражданское оружие, рассказал РБК источник на одном из предприятий отрасли.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
«Воры в законе» попытаются сбежать от нового закона Путина
Ранее законопроект, вводящий в Уголовный кодекс специальную статью для криминальных авторитетов, внес в Госдуму президент России Владимир Путин.
Обновлено в 01:28
Политика
Секретарь СНБОУ предупредил об угрозе исчезновения украинской нации
В ходе выступления на форуме в Киеве секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александр Турчинов назвал сокращение населения страны угрозой национальной безопасности, которая в целом ставит под вопрос существование украинской нации.
Обновлено в 04:18