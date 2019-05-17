Росстат оценил рост ВВП России в I квартале 2019 года в 0,5%Коммерсантъ 10:00

По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.

Росстат оценил рост ВВП России в I квартале 2019 года в 0,5%

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