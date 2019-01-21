Экономика
Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 28 летКоммерсантъ вчера в 23:28
Темпы экономического роста Китая в 2018 году составили 6,6%, сообщается на сайте Государственного статистического управления КНР. Это самый низкий показатель за последние 28 лет. ВВП страны достиг 90,03 трлн юаней ($13,28 трлн).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Из опубликованных в понедельник данных Государственного статистического управления (ГСУ) Китая следует, что экономика страны росла в 2018 году самыми медленными темпами за почти три десятилетия — ее рост составил всего 6,6% по сравнению с предыдущим годом.Коммерсантъ04:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 21:09, Ашберн
Происшествия
Два судна загорелись в Керченском проливе
Обновлено в 11:09
Общество
Концентрация кокаина в Темзе достигла опасного для угрей уровня
Повышенная концентрация наркотических веществ в водах британской Темзы привела к увеличению активности обитающих в реке угрей, пишет The Times со ссылкой на исследование ученых.
Обновлено в 18:57
Авто
Geely объявила сроки старта продаж нового кроссовера Emgrand X7
Российские дилеры Geely с 23 января начнут продажи нового кроссовера Emgrand X7.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» выкатился за пределы взлетной полосы в Шереметьево
Пассажирский самолет Boeing авиакомпании "Аэрофлот" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 11:31
Наука
Власти Китая подтвердили факт рождения детей с измененной ДНК
Обновлено в 19:20
Транспорт
Билеты в плацкарт захотели сделать невозвратными
Обновлено в 20:49
Авто
Автоэксперт рассказал, как быстро завести машину в сильные морозы
Обновлено в 08:15
Авто
Первый экземпляр новой Toyota Supra продали за $2,1 миллиона
На торгах, проводимых аукционным домом Barrett-Jackson Auction, был реализован первый экземпляр возрожденного спорткара Supra.
Обновлено в 07:34
Авто
В Сеть выложили фото нового Volkswagen Golf без камуфляжа
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Каракасе протестующие вступили в столкновения с полицией
Участники антиправительственных выступлений в районе Меседорес в Каракасе, столице Венесуэлы, в понедельник вступили в столкновения с полицией.
Обновлено в 16:43
Технологии
Российские медики испытывают устройство для общения силой мысли
Российские специалисты создали устройство, которое позволит пережившим инсульт пациентам набирать тексты на компьютере силой мысли.
Обновлено в 20:01
Космос
Следующий пуск с космодрома Восточный состоится летом
Следующий пуск с космодрома Восточный состоится летом, сообщил в понедельник Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входящий в Роскосмос.
Обновлено в 04:19
Кино
Скончался французский актер Франсуа Перро
Во Франции на 95-м году жизни умер актер театра и кино Франсуа Перро.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Поиски моряков в Черном море продолжают пять судов
Пять судов продолжают поиски членов экипажа двух судов, загоревшихся в Черном море, утром во вторник к работам планируется привлечь вертолет.
Обновлено в 18:35
Технологии
WhatsApp ограничил массовую отправку сообщений
WhatsApp анонсировал введение новых ограничений на пересылку одного и того же сообщения одним пользователем до пяти раз.
Обновлено в 07:43
Политика
Япония вложит 1,16 млрд рублей в создание центра хранения радиоактивных отходов в Приморье
Обновлено в 20:56
Общество
Бесплатную землю начнут раздавать в двух российских регионах
Обновлено в 11:13
Спорт
ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допинга
Обновлено в 08:03
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» решили объединиться
Игорь Кесаев и Сергей Кациев, бенефициары группы компаний "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль"), и Сергей Студенников, бенефициар ритейлера "Красное и белое", договорились об объединении этих компаний в единый розничный бизнес.
Обновлено в 10:30
Политика
Чубайс ответил Захаровой на критику слов о бедной России и россиянах
Глава "Роснано" и один из вдохновителей рыночных реформ в постсоветской России Анатолий Чубайс ответил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой на критику своих слов о "бедности России".
Обновлено в 05:22
Происшествия
На горящих судах в Черном море возникла угроза взрыва
Угроза взрыва существует на горящих в Черном море судах, сообщили "Интерфаксу" в Новороссийском морском спасательно-координационном центре.
Обновлено в 16:02
Авто
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили 2018 года выпуска
Пресс-служба «АвтоВАЗа» заявила о том, что до конца января во всех дилерских центрах Lada в России действует спецпредложение на покупку машин марки 2018 года выпуска.
Обновлено в 03:44
Транспорт
ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке
Российских автомобилистов обяжут получать номерные знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник.
Обновлено в 02:00
Технологии
Uber разработает беспилотные велосипеды и электроскутеры
Обновлено в 07:47
Технологии
Роскомнадзор возобновил попытки заблокировать Telegram
По данным сайта мониторинга блокировок Эшер II, Роскомнадзор с 8 утра 21 января начал добавлять новые IP-адреса для блокировки мессенджера, уже к вечеру было добавлено несколько тысяч новых адресов.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак, сообщили СМИ
Актер Максим Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым в центре Москвы, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:17
Футбол
Кокорин сравнил россиян со стадом баранов
Обновлено в 08:56
Здоровье
В Спасском районе Приморья введен режим ЧС из-за вспышки ящура
Правда, действует он лишь в Спасском районе. Там на территории крупного свинокомплекса все животные заболели ящуром, передает ОТР.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Самолет Иркутск-Москва вынужденно сел в Екатеринбурге из-за курильщика
Вредная привычка пассажира рейса Иркутск - Москва стала причиной вынужденной посадки самолета в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
Обновлено в 14:17
Происшествия
BlaBlaCar запустит идентификацию пользователей по паспортам
Сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar запустит идентификацию российских пользователей по паспортным данным.
Обновлено в 11:27