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Общество «Администрация города взвалила проблему на плечи родителей и педколлектива». В Кунгуре местные жители провели пикет в защиту прав детей с ОВЗ По словам заместителя главы администрации города по развитию социальной сферы Юлии Трясциной, в январе этого года на здании, в котором учились 135 детей с ОВЗ, были установлены датчики, по которым следили за состоянием помещений.

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Армия и оружие Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Белтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.

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