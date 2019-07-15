Экономика

Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 летРБК 02:00

Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это самый низкий прирост с тех пор, как данные начали фиксироваться в 1992 году. Во втором квартале прошлого года ВВП Китая вырос на 6,4%.
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Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет

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Mail.ru Group не давала согласие по сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»

«Mail.ru Group пока не приняла данного решения, согласие на нынешний момент не выдано, поэтому мы считаем выпущенный анонс преждевременным»,— уточнили в Mail.ru Group.
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В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
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