Экономика
Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 летРБК 02:00
Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это самый низкий прирост с тех пор, как данные начали фиксироваться в 1992 году. Во втором квартале прошлого года ВВП Китая вырос на 6,4%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:09, Вашингтон
Происшествия
В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников
Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
Обновлено в 04:16
Общество
Штормовое предупреждение в Татарстане: ожидаются ливни, грозы и град
Ожидается сильный ветер порывами до 15-20 м / с, локально до 24 м / с В ближайшие 1-3 часа, с сохранением в течение дня и вечером 15 июля 2019 г. на территории Республики Татарстан местами ожидаются грозы, сильные дожди, ливни, град, сильный ветер порывами до 15-20 м / с, локально до 24 м / с.
Обновлено в 02:03
Общество
Орловские врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»
Сотрудники орловской станции скорой помощи в понедельник начали "итальянскую забастовку", сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза "Действие" Дмитрий Серегин.
Обновлено в 04:04
Культура
В Сеть попало видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя
Появившееся в Сети видео с Киану Ривзом, который обезвреживает преступника, пытающегося ограбить магазин — это фейк, созданный при помощи технологии deepfake.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Жена Константина Хабенского показала их старшую дочь
Напомним, Константин и Ольга стали родителями во второй раз – Литвинова подарила мужу вторую дочь.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Четыре человека погибли в горящих машинах после ДТП в Чите
Как пишет «Байкал-Daily» со ссылкой на краевое МВД, после удара машины загорелись.
Обновлено в 03:50
Политика
Директор ФРИИ рассказал, какие профессии исчезнут из-за роботизации
Развитие роботизации может привести к тому, что примерно 90% работы людей будет автоматизировано, в ближайшие 10 лет будет сокращено до 6 миллионов рабочих мест в России, ожидает директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов.
Обновлено в 02:33
Политика
Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня
Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Политика
Россия поставила точку в вопросе передачи Курил Японии
Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи ей двух островов южно-курильской гряды в рамках переговоров о мирном договоре и поставила в данном вопросе точку.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Экономика
На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные
Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Экономика
Mail.ru Group не давала согласие по сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»
«Mail.ru Group пока не приняла данного решения, согласие на нынешний момент не выдано, поэтому мы считаем выпущенный анонс преждевременным»,— уточнили в Mail.ru Group.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Студентку из Москвы насильно вывезли для свадьбы в Чечне
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
18 собак полностью съели своего хозяина в США
Обновлено в 04:34
Экономика
The Bell: ФНС заблокировала счета «Синергии»
ФНС заблокировала операции по счетам шести компаниям, связанным с бизнес-школой и частным университетом в России «Синергия».
Обновлено в 03:57
Происшествия
Ученого ЦНИИмаш отправили под домашний арест по подозрению в госизмене
Научный сотрудник ФГУП ЦНИИмаш, кандидат технический наук Сергей Мещеряков отправлен под домашний арест по подозрению в государственной измене, сообщил «МБХ медиа» сын ученого Виктора Кудрявцева.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Двоих объявленных в розыск украинцев задержали на границе с Крымом
Двое граждан Украины, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, задержаны при въезде в Крым на российско-украинском участке госграницы.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев
В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Максим Виторган почтил память умершей от рака мамы
Любимая миллионами звезда кино и театра скончалась от рака 19 лет назад.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в Мосгордуму
Мосгоризбирком по итогам проверки протоколов сбора подписей отказал девяти людям в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 03:21
Общество
Модернизация дока под «Адмирал Кузнецов» стоит 20 миллиардов
Обновлено в 02:45
Общество
Ученый прогнозирует скорое крупное землетрясение в Калифорнии
В начале июня в Калифорнии произошли самые серьезные за последние годы землетрясения, хотя карта сейсмической активности региона не обозначает данные места как потенциально опасные.
Обновлено вчера в 20:38
Общество
Названы марки опасного для здоровья куриного мяса
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» изучил бедра цыплят-бройлеров и пришел к выводу, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено вчера в 03:47
Происшествия
Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 04:16
Политика
В Киеве рассказали о методах подготовки Зеленского к встрече с Путиным
Журналист украинского телеканала NewsOne Руслан Коцаба 14 июля в интервью изданию «ПолитНавигатор» рассказал о методах подготовки политического лидера страны Владимира Зеленского к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:50