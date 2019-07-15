Экономика
Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 летРБК 02:00
Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это самый низкий прирост с тех пор, как данные начали фиксироваться в 1992 году. Во втором квартале прошлого года ВВП Китая вырос на 6,4%.
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Футбол
Олич оценил пенальти Смолова в матче с Хорватией на ЧМ
Хорватский бывший футболист, а ныне член тренерского штаба сборной Хорватии по футболу Ивица Олич прокомментировал пенальти Федора Смолова в послематчевой серии одиннадцати метровых ударов игры Россия — Хорватия.
Обновлено в 02:09
Экономика
На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные
Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 00:30
Политика
Президент Казахстана объявил выговор главе Минобороны после ЧП в Арыси
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор министру обороны Нурлану Ермекбаеву после взрывов на арсенале воинской части в Арыси, прогремевших 24 июня.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Управлении государственной охраны сообщили, что причина ДТП — попытка двух Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и микроавтобуса службы безопасности главы государства обогнать автобусы.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии
Три человека погибли в результате ДТП в Вилюйском районе Якутии, также есть раненые.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Роскачество рассказало, как распознать телефонного мошенника
Иногда звонящий может даже рассказать, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по счету, однако это далеко не гарантия того, что на проводе действительно банковский сотрудник – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников.
Обновлено в 01:00
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Здоровье
Почему воздух в квартире может быть опасным? Рассказываем, как его проверить
Почему воздух в квартире может быть загрязнен По данным ВОЗ, воздух в помещениях чаще всего "отравляет" бытовое печное оборудование на жидком или твердом топливе.
Обновлено в 01:00
Авто
Названы 10 самых популярных иномарок в России
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено 13 июля в 14:30
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
Обновлено в 02:49
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.
Обновлено вчера в 13:34
Автоспорт
Экипаж Шибалова победил на восьмом этапе ралли «Шелковый путь»
Экипаж Антона Шибалова команды "КАМАЗ-мастер" занял первое место по итогам восьмого этапа ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено вчера в 09:17
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна
Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Депутат Рады призвал власти Украины снять блокаду с Крыма и Донбасса
Депутат Верховной рады заявил, что введенные Украиной меры против Крыма и территорий Донбасса только усугубляют ситуацию.
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия
Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 11:17
Энергетика
Нефть дешевеет на новостях из Китая
Уточняется, что на 7.49 по московскому времени стоимость фьючерсов на сентябрь североморской нефтяной смеси марки Brent потеряла в цене 0,09%, достигнув показателя $66,66 за баррель.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Самолёт, вылетевший из Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в Пулково
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Екатеринбург ждет жаркая неделя
Согласно прогнозу, самым жарким днем недели станет понедельник, когда столбик термометра будет держаться на уровне +31 градуса.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
В России начали маркировать молочную продукцию
С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено вчера в 18:05
Гаджеты
Смартфоны Honor серии X будут выпускаться еще как минимум 5 лет
Бренд Honor готовит премьеру — 23 июля представят смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Названы марки опасного для здоровья куриного мяса
Обновлено в 01:11
Футбол
«Краснодар» интересуется форвардом «Лос-Анджелеса» Росси
Как пишет Чемпионат, переговоры о покупке 21-летнего форварда Диего Росси ведет «Краснодара». Футболист является воспитанником «Пеньяроля».
Обновлено в 01:08
Музыка
Оркестру народных инструментов имени Н. П. Осипова исполняется 100 лет
15 июля 1919 года только что созданный балалаечником Борисом Трояновским и домристом Петром Алексеевым Первый Московский великорусский оркестр дал первый концерт.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Для премьерного показа фильма «Король Лев» от компании Disney актриса Меган Маркл выбрала черное платье длины миди от дизайнера Jason Wu, туфли от бренда Aquazzura и сумочку Gucci.
Обновлено в 01:25