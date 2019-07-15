Экономика

Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 летРБК 02:00

Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это самый низкий прирост с тех пор, как данные начали фиксироваться в 1992 году. Во втором квартале прошлого года ВВП Китая вырос на 6,4%.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Китай продолжает снижать темпы роста ВВП

ТАССвчера в 22:34

Китай замедлился до темпов начала 1990х

Газета.Ru01:29

Эксперты предсказали влияние ВВП Китая на рубль

Известия00:31

В Китае за полгода создали более семи миллионов рабочих мест

РИА Новости00:37

Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет

РБК02:00

Темпы роста китайской экономики составили 6,3% в первом полугодии

ЭКДвчера в 22:09

Низкие ставки против охлаждения розничных займов

Коммерсантъвчера в 19:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:04, Вашингтон
Футбол

Олич оценил пенальти Смолова в матче с Хорватией на ЧМ

Хорватский бывший футболист, а ныне член тренерского штаба сборной Хорватии по футболу Ивица Олич прокомментировал пенальти Федора Смолова в послематчевой серии одиннадцати метровых ударов игры Россия — Хорватия.
Обновлено в 02:09
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 00:30
Политика

Президент Казахстана объявил выговор главе Минобороны после ЧП в Арыси

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор министру обороны Нурлану Ермекбаеву после взрывов на арсенале воинской части в Арыси, прогремевших 24 июня.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Управлении государственной охраны сообщили, что причина ДТП — попытка двух Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и микроавтобуса службы безопасности главы государства обогнать автобусы.
Обновлено в 00:31
Общество

На Алтае отдыхающие обнаружили в реке урну с прахом ветерана войны

Обновлено в 01:53
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии

Три человека погибли в результате ДТП в Вилюйском районе Якутии, также есть раненые.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Роскачество рассказало, как распознать телефонного мошенника

Иногда звонящий может даже рассказать, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по счету, однако это далеко не гарантия того, что на проводе действительно банковский сотрудник – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников.
Обновлено в 01:00
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Здоровье

Почему воздух в квартире может быть опасным? Рассказываем, как его проверить

Почему воздух в квартире может быть загрязнен По данным ВОЗ, воздух в помещениях чаще всего "отравляет" бытовое печное оборудование на жидком или твердом топливе.
Обновлено в 01:00
Авто

Названы 10 самых популярных иномарок в России

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено 13 июля в 14:30
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

Обновлено в 02:49
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»

Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.
Обновлено вчера в 13:34
Автоспорт

Экипаж Шибалова победил на восьмом этапе ралли «Шелковый путь»

Экипаж Антона Шибалова команды "КАМАЗ-мастер" занял первое место по итогам восьмого этапа ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме

Обновлено в 01:03
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:09
Политика

Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна

Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено вчера в 12:18
Политика

Депутат Рады призвал власти Украины снять блокаду с Крыма и Донбасса

Депутат Верховной рады заявил, что введенные Украиной меры против Крыма и территорий Донбасса только усугубляют ситуацию.
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия

Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома

Обновлено вчера в 11:17
Энергетика

Нефть дешевеет на новостях из Китая

Уточняется, что на 7.49 по московскому времени стоимость фьючерсов на сентябрь североморской нефтяной смеси марки Brent потеряла в цене 0,09%, достигнув показателя $66,66 за баррель.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Самолёт, вылетевший из Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в Пулково

Обновлено вчера в 23:55
Общество

Екатеринбург ждет жаркая неделя

Согласно прогнозу, самым жарким днем недели станет понедельник, когда столбик термометра будет держаться на уровне +31 градуса.
Обновлено вчера в 22:44
Общество

В России начали маркировать молочную продукцию

С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено вчера в 18:05
Гаджеты

Смартфоны Honor серии X будут выпускаться еще как минимум 5 лет

Бренд Honor готовит премьеру — 23 июля представят смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro.
Обновлено вчера в 13:37
Общество

Названы марки опасного для здоровья куриного мяса

Обновлено в 01:11
Футбол

«Краснодар» интересуется форвардом «Лос-Анджелеса» Росси

Как пишет Чемпионат, переговоры о покупке 21-летнего форварда Диего Росси ведет «Краснодара». Футболист является воспитанником «Пеньяроля».
Обновлено в 01:08
Музыка

Оркестру народных инструментов имени Н. П. Осипова исполняется 100 лет

15 июля 1919 года только что созданный балалаечником Борисом Трояновским и домристом Петром Алексеевым Первый Московский великорусский оркестр дал первый концерт.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Для премьерного показа фильма «Король Лев» от компании Disney актриса Меган Маркл выбрала черное платье длины миди от дизайнера Jason Wu, туфли от бренда Aquazzura и сумочку Gucci.
Обновлено в 01:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное