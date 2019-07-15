Экономика
Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 летРБК 02:00
Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это самый низкий прирост с тех пор, как данные начали фиксироваться в 1992 году. Во втором квартале прошлого года ВВП Китая вырос на 6,4%.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 23:33, Вашингтон
Общество
Кто платит дважды: страховку жилья пропишут в платежках
В течение 15 лет власти неоднократно пытались подтолкнуть граждан платить за риски заранее.
Обновлено в 17:02
Политика
Жители Донбасса могут получить загранпаспорт РФ в любом регионе страны
Жители ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, смогут получить также и заграничный документ, причём сделать это можно будет в любом регионе страны.
Обновлено в 22:55
Армия и оружие
Два «Белых лебедя» подняли в воздух истребители трех балтийских стран
Обновлено в 12:42
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено в 17:49
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Экономика
Аналитики BCG подсчитали частные активы россиян за границей
Консалтинговая компания BCG представила итоги исследования под названием Global Wealth, из которого следует, что в 2018 году 27,2% частного капитала российских граждан хранилось за границей.
Обновлено в 08:53
Недвижимость
Инвесторы потратили $1,2 млрд на покупку элитного жилья в Москве
В Москве выросло число сделок с квартирами стоимостью от $1 млн: с начала года российские и зарубежные покупатели вложили в столичную элитную недвижимость $1,2 млрд — это на 5% больше, чем годом ранее, подсчитали в компании Savills.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Магадане нашли пропавших в море рыбаков. Они живы
Обновлено в 19:31
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Дело экс-министра финансов Подмосковья передано в суд
Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
Обновлено в 05:58
Политика
США собираются предложить России новую ядерную сделку
Соединенные Штаты намерены предложить России новое соглашение о ядерном оружии в ходе встречи представителей стран в швейцарской Женеве, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американских властях.
Обновлено в 21:51
Общество
Будет ли тихо в доме на Красном проспекте?
В продаже осталось всего два: 103 и 112 кв. м. Осенью начнется продажа квартир в четвертой очереди, единственной оборудованной подземным паркингом.
Обновлено в 20:39
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
Опубликованы спутниковые снимки значимых изменений на авиабазе Хмеймим
Обновлено в 22:11
Армия и оружие
Американская разведка обнаружила «уязвимость» в российской С-400
Аналитики американского центра частной разведки Stratfor утверждают, что российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 имеет одну значительную уязвимость.
Обновлено в 22:14
Политика
За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 20:28
Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено в 21:15
Общество
Эксперт рассказал, как сократить отток населения из Башкирии
"Одна из проблем миграции - низкая рождаемость" Как остановить маятник миграции и что нужно сделать, чтобы жители Башкирии "голосовали за регион ногами", рассказал директор Института стратегических исследований Азат Янгиров.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие
Представитель ДНР: ВСУ по ошибке уничтожили свою позицию в Донбассе
Военнослужащие ВС Украины случайно уничтожили позиции своих сослуживцев в Донбассе, апробируя новый вид оружия.
Обновлено в 22:50
Экономика
Эксперты рассказали, в каких сферах вырос спрос на сотрудников
Сфера транспорта и логистики дала на четверть больше вакансий, чем годом ранее Сильнее всего спрос вырос на вакансии в сферах транспорта и логистики, производства и управления персоналом, подсчитали аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.
Обновлено в 22:26
Экономика
Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань
Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
Обновлено в 13:41
Транспорт
Авиакомпания «Победа» возобновит рейсы из Москвы в Иркутск
Авиаперевозчик «Победа» возобновит авиаперелеты из Москвы в Иркутск, которые были отменены в марте этого года.
Обновлено в 03:59
Общество
«Росконтроль» назвал опасные для здоровья марки куриного мяса
Эксперты призвали не бояться куриного мяса с кишечной палочкой В общей сложности специалисты проверили продукты шести брендов: «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день».
Обновлено в 01:48
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 15 по 21 июля
Лев Вам придется не раз отстаивать собственную точку зрения.
Обновлено вчера в 00:34
Общество
Минтруд прояснил информацию о дополнительном выходном
6 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено в 10:53