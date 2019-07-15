Экономика

Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 летРБК 02:00

Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это самый низкий прирост с тех пор, как данные начали фиксироваться в 1992 году. Во втором квартале прошлого года ВВП Китая вырос на 6,4%.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 21:58, Вашингтон
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Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

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Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелой весовой категории россиянин Артур Бетербиев и обладатель чемпионского титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC) украинец Александр Гвоздик могут провести объединительный поединок, сообщает РИА "Новости".
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Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года

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Тройное убийство совершено в Липецкой области

По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
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В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.
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Общество

Россиянам могут добавить выходной

Официально трудоустроенным россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в году для прохождения диспансеризации.
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Происшествия

В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Женщина умерла во время массажа лица в столичном медицинском центре.
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«Пепельное» полнолуние, лунное затмение и христианский праздник — все совпало 16 июля

Во вторник, 16 июля, христиане вспоминают мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в IV веке.
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Происшествия

Очередного ученого из ЦНИИМАШ арестовали по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы 15 июля отправил под домашний арест 77-летнего сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения — головного института Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ЦНИИМАШ) Сергея Мещерякова по подозрению в госизмене.
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Обновлено в 16:38
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Суд арестовал бывшего владельца Антипинского НПЗ Мазурова

Тверской суд Москвы арестовал бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова.
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Происшествия

Избитая в Ингушетии девочка пошла на поправку

Позднее у лечащих врачей девочки появилась надежда, что они смогут избежать ампутации и сохранят правую руку ребенку.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
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Григорий Лепс отмечает 57-летие

Сегодня свое 57-летие отмечает один из самых популярных российских артистов Григорий Лепс.
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Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
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Происшествия

Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи

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В крымской Мраморной пещере оркестр сыграл знаменитые рок-хиты

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Стало возможным снятие наличных на кассах магазинов

Ранее отмечалось, что Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Банка России, выступила с информацией о том, что возможность снятия наличных денежных средств на кассе исключительно при осуществлении покупки необходимо обсудить с Роспотребнадзором, так как данный факт может являться навязыванием услуг.
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Вашингтон не рассчитывает на «прорыв» в переговорах по ДРСМД

Источники в Белом доме сообщили, что администрация президента США не рассчитывает на какой-то "прорыв" в переговорах с Россией, касающихся пролонгации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
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Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма»

Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
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Росконтроль назвал марки опасного для здоровья куриного мяса

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