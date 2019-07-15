Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это самый низкий прирост с тех пор, как данные начали фиксироваться в 1992 году. Во втором квартале прошлого года ВВП Китая вырос на 6,4%.

Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет

Происшествия Суд арестовал криминального авторитета Шишкана Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Шоу-бизнес Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.

Гаджеты Новый Samsung Galaxy S11 может получить раздвижной корпус Выполненный в корпусе необычного форм-фактора смартфон, описанный в новом патенте южнокорейской корпорации Samsung, может стать основой для грядущего флагманского Galaxy S11.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Для премьерного показа фильма «Король Лев» от компании Disney актриса Меган Маркл выбрала черное платье длины миди от дизайнера Jason Wu, туфли от бренда Aquazzura и сумочку Gucci.

Политика Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.

Политика Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.

Происшествия Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.

Происшествия В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.

Авто Опубликованы фото салона новой Skoda Octavia Накануне в Сети появились первые шпионские снимки салона Skoda Octavia четвертой генерации.

Футбол УЕФА получил рекордное число заявок на билеты на Евро-2020 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил 19,3 млн заявок на билеты на чемпионат Европы 2020 года.

Происшествия Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экономика Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.

Политика Путин предложил уточнить понятие «семейный бизнес» Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным заявил о необходимости ввести четкое определение «семейного бизнеса», чтобы такие предприятия могли беспрепятственно получать поддержку государства.

Происшествия Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.

Музыка Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу» Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.

Политика Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова напилась на интервью По словам авторов проекта интервью не увенчалось успехом, потому что Волочкова напилась прямо в ходе съемок.

Религия В Екатеринбурге во время Крестного хода перекроют ряд улиц Ночью 17 июля в Екатеринбурге ограничат движение всех видов транспорта по улицам, которые включены в маршрут Крестного хода.

Наука На купюру в 50 фунтов поместят портрет математика Алана Тьюринга Чем известен Алан Тьюринг: Британского математика Алана Тьюринга называют отцом информатики и искусственного интеллекта, который существенно повлиял на то, как мы живем сегодня.

Здоровье На двух пляжах Оренбуржья вода признана небезопасной С начала купального сезона исследовано 200 проб на микробиологические и 125 проб на паразитологические показатели — все они соответствовали гигиеническим требованиям.

Политика Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.