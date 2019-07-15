Экономика
Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 летРБК 02:00
Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это самый низкий прирост с тех пор, как данные начали фиксироваться в 1992 году. Во втором квартале прошлого года ВВП Китая вырос на 6,4%.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 12:15, Вашингтон
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Обновлено в 11:53
Экономика
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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным заявил о необходимости ввести четкое определение «семейного бизнеса», чтобы такие предприятия могли беспрепятственно получать поддержку государства.
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Обновлено в 06:18
Общество
Первая российская мощная газовая турбина заработала
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
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Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку
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Обновлено в 11:25
Энергетика
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