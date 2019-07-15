Рост китайской экономики замедлился до минимального уровня за последние 27 лет на фоне торговой войны с США. Во втором квартале ВВП страны вырос на 6,2% против 6,4% в январе-марте 2019 года, следует из официальной статистики, обнародованной в понедельник Национальным статистическим бюро страны.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.

Происшествия Вора в законе задержали за убийство депутата в Подмосковье В Подмосковье задержан вор в законе Олег Шишканов по подозрению в убийстве районного депутата.

Политика Армения вошла в десятку самых «замусоренных» стран мира В тройку лидеров стран, производящих больше всего мусора на душу населения, вошли Канада (36 тонн), Болгария (26,7 тонн) и США (26 тонн).

Политика Получившие отказ во въезде в Южную Корею россияне покинули республику Граждане России, получившие отказ иммиграционной службы во въезде в Южную Корею, покинули республику в понедельник, 15 июля.

Футбол Сборная Алжира сыграет в финале Кубка Африки Команда Алжира победила в полуфинале Кубка Африки Нигерию. Алжирцы стали вторыми финалистами турнира.

Экономика Налоговая арестовала счета «Синергии» ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".

Экономика «Яндекс.Такси» купит активы «Везет» и пойдет в регионы В ближайшие три года компания MLU B.V. («Яндекс.Такси») вложит около 8 млрд рублей в развитие такси в регионах, сообщила пресс-служба «Яндекса» в понедельник, 15 июля.

Происшествия Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов, которые перевозили детей.

Происшествия Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.

Общество В Московском зоопарке родился редкий голубой баран В Московском зоопарке родился детеныш занесенных в Красную книгу голубых баранов.

Общество Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.

Экономика BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости».

Музыка В Петербурге прервал концерт Крис Норман На концерте в Санкт-Петербурге прервал свое выступление английский певец и гитарист Крис Норман.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.

Общество Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями Право однополым семьям усыновлять детей приведёт к вырождению человечества, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Здоровье В России упростят порядок назначения наркотических обезболивающих Порядок назначения наркотических и психотропных обезболивающих для больных, получающих лечение на дому, будет упрощен в течение месяца.

Происшествия Дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова дошло до суда Генпрокуратура направила в Басманный суд Москвы дело бывшего главы Минфина Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 млрд рублей.

Транспорт Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.

Хоккей Данис Зарипов и Эмиль Гарипов пропустили первую тренировку «Ак Барса» Хоккеисты казанского «Ак Барса» нападающий Данис Зарипов и голкипер Эмиль Гарипов пропустили первую тренировку «Ак Барса», которая стала открытой для болельщиков и журналистов.

Политика Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в Мосгордуму Мосгоризбирком по итогам проверки протоколов сбора подписей отказал девяти людям в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает агентство «Москва».

Происшествия Суд приговорил экс-губернатора ЕАО к условному сроку Биробиджанский районный суд приговорил бывшего губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова к четырем годам лишения свободы условно за подстрекательство к злоупотреблению полномочиями в закупках медоборудования.

Авто Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России Возглавляет составленный топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России модель Hyundai Creta.

Армия и оружие В Турцию прибыл восьмой самолет с С-400 В Анкару прибыл восьмой самолет с новой партией имущества из состава российских зенитных ракетных систем С-400.