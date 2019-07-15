Рост китайской экономики замедлился до минимального уровня за последние 27 лет на фоне торговой войны с США. Во втором квартале ВВП страны вырос на 6,2% против 6,4% в январе-марте 2019 года, следует из официальной статистики, обнародованной в понедельник Национальным статистическим бюро страны.

Здоровье Психолог рассказал, как подготовить ребенка к детскому саду Не стоит начинать посещение сада, если в семье складывается неблагоприятная обстановка.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.

Политика Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.

Происшествия Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.

Общество Мутко посетит пострадавший от паводка Нижнеудинск Вице-премьер РФ Виталий Мутко во вторник вылетит в пострадавший от паводка Нижнеудинск Иркутской области, где осмотрит главные социальные объекты города и встретится с местными жителями, находящимися в пункте временного размещения, сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.

Политика В Москву прилетел оппозиционный грузинский депутат В Москву прилетел Георгий Ломия, депутат от оппозиционной грузинской фракции «Альянс патриотов».

Экономика Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года «При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», — говорится в документе.

Экономика В Минфине не исключили повышение возраста продажи алкоголя до 21 года В России всё еще обсуждается законопроект о повышении до 21 года возраста продажи крепкого алкоголя.

Игры GRID понадобится 100 ГБ места на диске — анонсированы системные требования гонки Рекомендуемые системные требования ОС — 64 битная Windows 10 Процессор — Intel Core i5 8600k или AMD Ryzen 5 2600x Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX590 Оперативная память — 16 гигабайт Места на диске — 100 гигабайт.

Шоу-бизнес Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро ждет второго ребенка Три года назад Мэрилин Керро в очередной раз рассталась со своим возлюбленным Александром Шепсом.

Происшествия Силовики задержали бывшего владельца Антипинского НПЗ В аэропорту Шереметьево задержан председатель совета директоров группы New Stream, бывший совладелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров.

Игры Ютубер добавил трассировку лучей в реальном времени в Crysis 3 Автор YouTube-канала 4K Video Source добавил в Crysis 3 функцию трассировки лучей в реальном времени.

Политика Суд перенес заседание по делу Вышинского на 19 июля Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Происшествия Кортеж Зеленского попал в ДТП с автобусами Автомобили из кортежа украинского президента Владимира Зеленского попали в автоаварию с автобусами, в которых ехали дети.

Авто «АвтоВАЗ» назвал главные достоинства мотора Renault-Nissan H4Mk Вариатор Jatco, который с недавних пор ставят на LADA XRay Cross, получил в пару 1,6-литровый двигатель альянса Renault-Nissan H4Mk.

Спорт Минибаев и Бондарь выиграли серебро в синхронных прыжках в воду на ЧМ Россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебро в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

Общество Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.

Происшествия Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации части руки Врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки, рассказала пресс-секретарь НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Евгения Бумагина.

Происшествия В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.

Экономика Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики "Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.