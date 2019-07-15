Экономика

Экономика Китая недосчиталась ростаКоммерсантъ 05:48

Рост китайской экономики замедлился до минимального уровня за последние 27 лет на фоне торговой войны с США. Во втором квартале ВВП страны вырос на 6,2% против 6,4% в январе-марте 2019 года, следует из официальной статистики, обнародованной сегодня Национальным статистическим бюро страны.
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Китаю не хватит сил на еще один экономический рывок

Вести.Финанс13:00

Рост промпроизводства в Индии замедлился

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Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет

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Эксперт объяснил замедление темпов роста ВВП Китая

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Китай замедлился до темпов начала 1990х

Газета.Ru01:29

Китай продолжает снижать темпы роста ВВП

ТАССвчера в 22:34

Темпы роста китайской экономики составили 6,3% в первом полугодии

ЭКДвчера в 22:09
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Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

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Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
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В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста

Обновлено в 11:18
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Вакарчук предложил сажать за переговоры с Россией

Партия «Голос» солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука выступила с инициативой ввести уголовную ответственность за сепаратные переговоры с представителями России.
Обновлено в 11:51
Наука

Портрет Алана Тьюринга украсит новую банкноту Великобритании

Банк Англии принял решение выпустить новую банкноту номиналом в £50.
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Происшествия

Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом

Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Общество

Красноярцы смогут увидеть лунное затмение

Обновлено в 05:13
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика

Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России

В конце 2018 года правительство Украины продлило действующий с 2016 года запрет на ввоз из России целого ряда товаров — продуктов (молочные продукты, чай, кофе, пиво, алкоголь), средств личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), железнодорожного оборудования, продукции химической промышленности для сельского хозяйства и пр.
Обновлено в 12:41
Экономика

Эксперимент по снятию наличных на кассах могут расширить на всю Россию

Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено вчера в 21:54
Экономика

«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Происшествия

На Красной площади задержали участников пикета в память об Эстемировой

Обновлено в 13:28
Происшествия

В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев

В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие

Два «Белых лебедя» подняли в воздух истребители трех балтийских стран

Обновлено в 12:42
Транспорт

Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти

Обновлено в 04:53
Футбол

«Барселона» объявила о трансфере полузащитника сборной Японии

Японский полузащитник Хироки Абе перешел из "Касимы Антлерс" в каталонскую "Барселону", рапортует пресс-служба "сине-гранатовых".
Обновлено в 13:00
Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Политика

Депутат прокомментировала визит грузинской делегации в Россию

Грузинскую делегацию возглавляет депутат Георгий Ломия, также приехали депутаты парламента Ада Маршания и горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.
Обновлено в 08:42
Транспорт

В Москве появится станция метро в среднеазиатском стиле

Станцию «Юго-Восточную» Некрасовской линии Московского метрополитена планируется оформить в стиле среднеазиатских дворцов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Москомархитектуры.
Обновлено в 07:44
Происшествия

В Москве девушка умерла во время массажа

Обновлено в 13:10
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Политика

Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
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Появилась информация о тайной свадьбе Юлии Барановской в Камбодже

Сегодня Юлия Барановская официально опровергла информацию о свадьбе: «Когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом, и прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду».
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Американские военные пригрозили смертью собравшимся атаковать «Зону 51»

Военную базу «Зона 51» в американском штате Невада разрешено защищать любыми способами, вплоть до уничтожения.
Обновлено в 10:52
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы.
Обновлено в 11:35
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Внучатого племянника Аллы Пугачевой усыновили и дали новую фамилию

Уже осенью ребенок впервые пойдет в школу, на фоне чего его новые родители решили усыновить мальчика, чтобы звездная фамилия не создавала ему проблем.
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Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
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