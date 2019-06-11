Экономика
Рост S&P 500 до заключения сделки между США и Китаем вызывает сомненияFinam.Ru вчера в 14:00
Индекс широкого рынка S&P 500 торгуется в "зеленой зоне", прибавляя скромные 0,03%. Очередные меры властей Поднебесной по стимулированию экономики стали триггером роста на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Политика
Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Общество
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено вчера в 18:17
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Обновлено вчера в 14:18
Футбол
Станислав Черчесов: «Чалов заслуженно сидел на скамейке запасных»
Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
Боец из Чечни арестован в Польше
Обновлено вчера в 21:22
Политика
Позволяющую привлечь к суду генпрокурора резолюцию принял конгресс США
Палата представителей США приняла резолюцию, которая позволяет законодателям инициировать судебное разбирательство в отношении генпрокурора Уильяма Барра.
Обновлено вчера в 18:30
Шоу-бизнес
Адвокат: актрисе Ирине Цывиной угрожали перед смертью
Адвокат актрисы Ирины Цывиной Юлия Вербицкая-Линник заявила, что незадолго до смерти женщина начала опасаться за свою жизнь из-за постоянно поступающих угроз.
Обновлено в 02:12
Политика
Токаев вступил в должность президента Казахстана
Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу республики и вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:09
Культура
Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым
Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
Обновлено вчера в 03:38
Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Ведущий был вынужден оставить программу из-за проблем со здоровьем: в январе этого года во время зарядки господин Дроздов сломал несколько ребер и вынужден проходить курс лечения.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Комиссар СЕ по правам человека отправится в Крым
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович посетит Крым.
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие
В МИДе заявили, что в Венесуэле нет российского спецназа
Ранее американские СМИ сообщили, что Россия вывела значительную часть своих военных из Венесуэлы, поскольку власти страны из-за финансовых трудностей не могут оплачивать их работу.
Обновлено в 01:30
Авто
Ввоз праворульных микроавтобусов в Россию запретят с 1 июля
С 1 июля 2019 года вступят в силу требования техрегламента Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию праворульных микроавтобусов, сообщают "Вести-Приморье".
Обновлено вчера в 04:01
Происшествия
В Польше обнаружили тоннель, который может привести к Янтарной комнате
По мнению экспертов, тоннель может привести к Янтарной комнате.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия
Названы нарушения разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета
Пилот разбившегося в Нью-Йорке вертолета на имел разрешение на управление им в условиях ограниченной видимости.
Обновлено в 02:06
Здоровье
Назван разрушающий почки витамин
Обновлено вчера в 22:45
Экономика
«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт
"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.
Обновлено вчера в 09:56
Общество
Как стать счастливым: 10 советов от экспертов (Aftonbladet, Швеция) (Aftonbladet)
«Как и ожидалось, поначалу выигравшие были очень счастливы, но год спустя они привыкли и стали чувствовать себя примерно так же, как до выигрыша», — говорит Филип Форс, занимающийся изучением субъективного ощущения благополучия — или счастья, говоря популярным языком.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Рэпер L’One покинул лейбл Тимати Black Star со скандалом
Тимати, комментируя скандальный уход L'One из лейбла, под постом коллеги отметил, что исполнитель преувеличивает, заявляя, якобы ему «затыкают рот».
Обновлено в 01:47
Политика
В Раде признали телефонный терроризм на территории России
«Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией», — объяснил депутат.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае
Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей под Геленджиком, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено 10 июня в 14:27
Технологии
WhatsApp собрался судиться со своими пользователями
Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Футбол
Сборная России U-20 проиграла команде ПФЛ. Победный гол забил вратарь со своей половины поля (видео)
В первом туре национальная команда уступила сборной дивизиона Урал-Приволжье (2:3). Победный мяч на счету вратаря «Уфы-2» и сборной ПФЛ Урал-Поволжье Алексея Чернова.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 02:06
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа
Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Пушков оценил слова Макрона о восстановлении отношений с Россией
Напомним, что накануне Макрон заявил журналистам, что «Европа должна снова выстроить грамматику доверия и безопасности с Россией».
Обновлено вчера в 23:10
Шоу-бизнес
«Запил, ушел в депрессию»: бывший Ивлеевой тяжело переживал ее успех
Обновлено вчера в 13:46