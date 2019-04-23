Экономика
Росстат заявил о значительном росте цен на продуктыВзгляд.ру вчера в 13:12
По сравнению с декабрем в марте 2019 года наибольший прирост цен отмечен на овощи – 20,8%. Фрукты подорожали на 4,1%, хлебобулочные изделия и крупы – на 2,9%. Ранее в Министерстве экономического развития России заявили, что темпы инфляции в стране замедлятся до уровня 3,5% уже в начале 2020 года.
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Продукты питания в РФ в марте подорожали на 0,6%, в ЕС подешевели на 0,2% - Росстат
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