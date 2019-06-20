Экономика

Росстат заявил о снижении уровня безработицы в России до 4,5%Pravda.Ru 10:45

Уровень безработицы в России за май снизился до 4,5%. В апреле этот показатель составлял 4,7%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Росстат сообщил о снижении безработицы до 4,5%

Национальная служба новостей11:05

Безработица в России вернулась к историческому минимуму

Росбалт10:00

Число безработных в России в мае снизилось на 5,7%

Rambler News Service09:11

Число безработных в России снизилось до 3,4 миллиона человек

BFM.ru09:50

Росстат сообщил о снижении безработицы до 4,5%

Известия09:24

Росстат заявил о снижении безработицы

News.ru09:53

Безработица в России в мае снизилась до 4,5%

ПРАЙМ09:05
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Политика

МВД Грузии назвало протесты в Тбилиси попыткой массового переворота

МВД Грузии назвало протесты возле здания парламента страны в центре Тбилиси попыткой массового переворота.
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СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока

В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.
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Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
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В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
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Французский "Пари Сен-Жермен" собирается открыть свою первую академию в России, сообщает Sport24.
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Под Екатеринбургом потушили пожар в похоронном бюро

Пожар в магазине ритуальных услуг потушен на площади 400 квадратных метров в городе Сысерть на юге Свердловской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
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Исследователи подтвердили: нарвалы и белухи могут скрещиваться

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Политика

Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания

Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 12:07
Общество

Игорь Быкариз: «Парк обустроим по науке»

Обновлено в 19:54
Общество

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Власти Забайкалья пообещали решить жилищный вопрос женщины, которая обратилась к российскому лидеру Владимиру Путины в ходе "прямой линии".
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Происшествия

Американского студента похитили в Мексике

В мексиканском городе Гвадалахара 15 июня был убит один студент из Соединенных Штатов, еще один был похищен, сообщил прокурор штата Халиско Херардо Октавио Солис.
Обновлено в 21:47
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Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Продюсер Бари Алибасов может оставить своего сына Бари-младшего без наследства.
Обновлено в 06:20
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
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Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Обновлено в 13:51
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Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»

Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено в 14:25
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Сборная Уругвая не смогла обыграть Японию на Кубке Америки

Обновлено в 21:00
Авто

Минпромторг заключил специнвестконтракты с пятью автоконцернами

Министерство промышленности и торговли РФ в ходе заседания межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
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Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным планируют посмотреть 75% россиян.
Обновлено вчера в 22:53
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В Раде узнали о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:48
Авто

Гиперкар Pininfarina Battista получил новый дизайн

Электрический гиперкар Pininfarina Battista получил измененную переднюю часть кузова после аэродинамических тестов и готовится к трековым испытаниям.
Обновлено в 07:58
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Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Общество

В подведомственном учреждении Минздрава Якутии выявили нарушения

Прокуратура республики провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе при организации и проведении Государственным казенным учреждением Республики Саха (Якутия) «Центр контроля качества лекарств и организации государственных закупок», подведомственным Министерству здравоохранения республики закупок на поставку детского питания для 5 медицинских учреждений республики.
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Кстати, хотя певица давно не имеет проблем с лишним весом, но она уже вынужденно сидит на безглютеновой диете из-за аллергии.
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Российский проект газопровода "Северный поток — 2" является примером "неуважения" к основам европейской политики, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv.
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Экономика

Генпрокуратура арестовала счета компаний экс-мэра Владивостока

Генеральная прокуратура через Басманный районный суд Москвы арестовала счета группы «Востокцемент» из-за дела осужденного экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева.
Обновлено в 19:31
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Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos. Машина станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
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