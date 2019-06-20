Росстат заявил о снижении уровня безработицы в России до 4,5%Pravda.Ru 10:45

Уровень безработицы в России за май снизился до 4,5%. В апреле этот показатель составлял 4,7%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Росстат заявил о снижении уровня безработицы в России до 4,5%

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