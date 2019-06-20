Экономика
Росстат сообщил о снижении безработицы до 4,5%Известия 09:24
Уровень безработицы в России в мае снизился до 4,5% с апрельских показателей в 4,7%. Об этом говорится в материалах Росстата, опубликованных в четверг, 20 июня, на сайте ведомства.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:46, Вашингтон
Экономика
ЦБ: руководство СК «Респект» не передало временной администрации документы и ценности
В ЦБ подчеркивают, что непередача документов и ценностей затрудняет проведение оценки активов страховщика.
Обновлено в 10:35
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
В НИИ Склифосовского не работает врач, которая якобы лечила Алибасова
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского не работает врач с именем Марият Мухина, женщина, которая представилась лечащим врачом продюсера Бари Алибасова, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.
Обновлено в 11:22
Политика
Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия»
Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».
Обновлено в 07:12
Политика
Зеленский отменил указ о школьной форме
Украинский лидер Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы, подписанный 12 июня 1996 года вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.
Обновлено в 08:53
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow - проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Политика
Путин прокомментировал расследование крушения рейса MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование крушения малайзийского Boeing в Донбассе.
Обновлено в 11:16
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Политика
Путин сказал, какую окрошку предпочитает
Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
В Иране сообщили о сбитом разведывательном беспилотнике США
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Первый поезд по Крымскому мосту отправится из Москвы
Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин отмечал, что запуск движения пассажирских поездов по Крымскому мосту запланирован на 9-10 декабря 2019 года, первые два поезда будут из Севастополя в Санкт-Петербург и из Симферополя в Москву.
Обновлено в 08:50
Здоровье
В Череповце появится детская областная больница
В Череповце появилась детская областная больница. Такой статус будет присвоен городской детской больнице уже в ближайшее время.
Обновлено в 02:34
Здоровье
Путин рассказал о трех проблемах российского здравоохранения
О трех главных проблемах российского здравоохранения рассказал президент России Владимир Путин 20 июня во время «Прямой линии», отвечая на вопросы, которые поступили сразу из трех российских регионов: Челябинская, Псковская и Смоленская областей.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство
Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Политика
Путин не нашел печатных слов, когда узнал о коррупционных миллиардах
Борьба с коррупцией в России будет вестись жестко и гласно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".
Обновлено в 07:40
Авто
УАЗ собирается делать семейный внедорожник
Официальным изготовителем новинки выступает ульяновское ООО «Автодом», которое ранее уже разработало универсальный стеклопластиковый модуль, который ставится на шасси «Профи», превращая обычный грузовик в полноценный пассажирский автомобиль.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Василий Бойко-Великий обратился к священникам и мирянам
Василий Бойко-Великий обратился к священникам и мирянам Глава компании «Вашъ финансовый попечитель» и агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий, обвиняемый Следственным комитетом РФ (СКР) в особо крупной растрате, попросил священников и мирян молиться за него.
Обновлено в 09:54
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Хоккей
Кучеров заявил, что Кубок Стэнли важнее индивидуальных наград
Обновлено в 02:13
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Наука
Китайский дрон обеспечит квантовую связь с воздуха
Обновлено в 08:51
Общество
Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск
Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 01:56
Политика
Путин назвал Кудрина «экономистом из девяностых»
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин является единственным в российской системе управления «из девяностых».
Обновлено в 07:33
Происшествия
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Политика
Филарет восстановил Киевский патриархат
Обновлено в 10:15