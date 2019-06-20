Экономика

Росстат сообщил о снижении безработицы до 4,5%Известия вчера в 09:24

Уровень безработицы в России в мае снизился до 4,5% с апрельских показателей в 4,7%. Об этом говорится в материалах Росстата, опубликованных в четверг, 20 июня, на сайте ведомства.
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Росстат сообщил о снижении безработицы до 4,5%

Национальная служба новостейвчера в 11:05

Безработица в России вернулась к историческому минимуму

Росбалтвчера в 10:00

Безработица в России в мае снизилась до 4,5%

ПРАЙМвчера в 09:05

Число безработных в России снизилось до 3,4 миллиона человек

BFM.ruвчера в 09:50

Росстат сообщил о снижении безработицы до 4,5%

Известиявчера в 09:24

Число безработных в России в мае снизилось на 5,7%

Rambler News Serviceвчера в 09:11

Росстат заявил о снижении безработицы

News.ruвчера в 09:53
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Здоровье

ЧП в Новокузнецке: в городской больнице № 29 обнаружили холеру

В Новокузнецком медицинском учреждение медики обнаружили холеру, сообщает информационно-новостное издание sibdepo.ru.
Обновлено в 01:01
Происшествия

В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном

Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено вчера в 05:31
Общество

«Девочка Жарикова» дозвонилась до Путина и наплевала на серпуховичей

Как «девочка Жарикова» на жителей Серпухово (Московская область) наплевала, сообщает информационно-новостное издание oka.fm.
Обновлено в 00:52
Политика

Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси

Обновлено вчера в 18:10
Гаджеты

Производитель ламп Philips Hue анонсировал источники света для передачи данных со скоростью до 250 Мбит/с

Компания Signify, ранее известная как Philips Lighting и занимающаяся выпуском интеллектуальных светильников Hue, объявила о выходе новой серии Li-Fi ламп для передачи данных, получивших название Truelifi.
Обновлено вчера в 10:13
Здоровье

Назван самый смертельный вид рака в РФ

В свою очередь, самые низкие показатели были при раке молочной железы (3%) и раке кожи (кроме меланомы) — 0,4%.
Обновлено в 00:03
Авто

«Яндекс.Авто» пришел в две столицы

На бортовом компьютере установлена мультимедийная система «Яндекс.Авто» с сервисами «Яндекс.Навигатор», «Музыка» и «Погода».
Обновлено вчера в 07:40
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева отыграла свой последний спектакль.
Обновлено вчера в 02:04
Политика

Кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе, рассказал Кравчук

Бывший украинский лидер Украины Леонид Кравчук рассказал, кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Суд в Эквадоре освободил из-под стражи соратника Ассанжа

Суд в эквадорской провинции Пичинча удовлетворил ходатайство об освобождении из-под стражи шведского подданного Уле Бини, который считается соратником основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 22:29
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 08:27
Политика

Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 17:44
Транспорт

Более 30 тысяч рабочих мест создадут с запуском МЦД

Запуск Московских центральных диаметров (МЦД) позволит создать в Москве и Подмосковье свыше 30 тысяч дополнительных рабочих мест на транспортных предприятиях.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие

На «Армии-2019» представят секретные разработки в сфере бронетехники

Корпорация "Уралвагонзавод" покажет военным свои секретные разработки в закрытой части международного военно-технического форума "Армия-2019", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено вчера в 21:54
Футбол

Тонни Вильена стал футболистом «Краснодара»

Чтобы понять, насколько серьёзное приобретение сделал «Краснодар», достаточно перечислить список клубов, которые интересовались Тонни Вильеной в последние годы.
Обновлено вчера в 14:05
Политика

Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете

Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено вчера в 15:47
Авто

В Англии заявили Mustang c электрическим полным приводом

Молодая лондонская компания Charge Cars готова представить всем желающим свой электрический спорткар с внешностью Mustang классического образца.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

Пензенский предприниматель пожаловался Путину на частые проверки

20 июня, в ходе прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился предприниматель, который находился в студии, руководитель компании "Ванюшкины сладости" Николай Кузяков.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

11 автомобилей арестовали на одной парковке в Новокузнецке

На парковке крупного торгового центра приставы проверили 250 автомобилей.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

Вертолет с японскими военными разбился при посадке в Токио

Многоцелевой вертолет Bell UH-1 сухопотных сил Японии разбился на военном аэродроме Татикава в префектуре Токио, сообщает агентство NHK.
Обновлено вчера в 22:54
Шоу-бизнес

Умерла теща продюсера Бари Алибасова

Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

Прокуратура Киева подтвердила факт самоубийства депутата Рады Тымчука

Следствие считает самоубийство основной версией гибели депутата Верховной рады Украины от «Народного фронта» Дмитрия Тымчука.
Обновлено вчера в 17:47
Экономика

ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено вчера в 16:36
Общество

Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые

Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной не из-за романтических чувств, а из-за того, что это позволит им бесплатно пообедать или поужинать.
Обновлено в 00:15
Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
Обновлено вчера в 10:05
Армия и оружие

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек

Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено 19 июня в 08:57
Интернет

Видеоплатформа Rutube использует новую бизнес-модель

Видеоплатформа Rutube использует новую бизнес-модель Видеохостинг Rutube запустит онлайн-кинотеатр List.
Обновлено вчера в 19:20
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