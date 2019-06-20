Экономика
Росстат сообщил о снижении безработицы до 4,5%Известия вчера в 09:24
Уровень безработицы в России в мае снизился до 4,5% с апрельских показателей в 4,7%. Об этом говорится в материалах Росстата, опубликованных в четверг, 20 июня, на сайте ведомства.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 01:15, Вашингтон
Здоровье
ЧП в Новокузнецке: в городской больнице № 29 обнаружили холеру
В Новокузнецком медицинском учреждение медики обнаружили холеру, сообщает информационно-новостное издание sibdepo.ru.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном
Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено вчера в 05:31
Общество
«Девочка Жарикова» дозвонилась до Путина и наплевала на серпуховичей
Как «девочка Жарикова» на жителей Серпухово (Московская область) наплевала, сообщает информационно-новостное издание oka.fm.
Обновлено в 00:52
Политика
Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси
Обновлено вчера в 18:10
Гаджеты
Производитель ламп Philips Hue анонсировал источники света для передачи данных со скоростью до 250 Мбит/с
Компания Signify, ранее известная как Philips Lighting и занимающаяся выпуском интеллектуальных светильников Hue, объявила о выходе новой серии Li-Fi ламп для передачи данных, получивших название Truelifi.
Обновлено вчера в 10:13
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в РФ
В свою очередь, самые низкие показатели были при раке молочной железы (3%) и раке кожи (кроме меланомы) — 0,4%.
Обновлено в 00:03
Авто
«Яндекс.Авто» пришел в две столицы
На бортовом компьютере установлена мультимедийная система «Яндекс.Авто» с сервисами «Яндекс.Навигатор», «Музыка» и «Погода».
Обновлено вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Александра Яковлева отыграла последний спектакль
Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева отыграла свой последний спектакль.
Обновлено вчера в 02:04
Политика
Кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе, рассказал Кравчук
Бывший украинский лидер Украины Леонид Кравчук рассказал, кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Суд в Эквадоре освободил из-под стражи соратника Ассанжа
Суд в эквадорской провинции Пичинча удовлетворил ходатайство об освобождении из-под стражи шведского подданного Уле Бини, который считается соратником основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 22:29
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 08:27
Политика
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 17:44
Транспорт
Более 30 тысяч рабочих мест создадут с запуском МЦД
Запуск Московских центральных диаметров (МЦД) позволит создать в Москве и Подмосковье свыше 30 тысяч дополнительных рабочих мест на транспортных предприятиях.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
На «Армии-2019» представят секретные разработки в сфере бронетехники
Корпорация "Уралвагонзавод" покажет военным свои секретные разработки в закрытой части международного военно-технического форума "Армия-2019", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено вчера в 21:54
Футбол
Тонни Вильена стал футболистом «Краснодара»
Чтобы понять, насколько серьёзное приобретение сделал «Краснодар», достаточно перечислить список клубов, которые интересовались Тонни Вильеной в последние годы.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете
Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено вчера в 15:47
Авто
В Англии заявили Mustang c электрическим полным приводом
Молодая лондонская компания Charge Cars готова представить всем желающим свой электрический спорткар с внешностью Mustang классического образца.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Пензенский предприниматель пожаловался Путину на частые проверки
20 июня, в ходе прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился предприниматель, который находился в студии, руководитель компании "Ванюшкины сладости" Николай Кузяков.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
11 автомобилей арестовали на одной парковке в Новокузнецке
На парковке крупного торгового центра приставы проверили 250 автомобилей.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Вертолет с японскими военными разбился при посадке в Токио
Многоцелевой вертолет Bell UH-1 сухопотных сил Японии разбился на военном аэродроме Татикава в префектуре Токио, сообщает агентство NHK.
Обновлено вчера в 22:54
Шоу-бизнес
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Прокуратура Киева подтвердила факт самоубийства депутата Рады Тымчука
Следствие считает самоубийство основной версией гибели депутата Верховной рады Украины от «Народного фронта» Дмитрия Тымчука.
Обновлено вчера в 17:47
Экономика
ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Общество
Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые
Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной не из-за романтических чувств, а из-за того, что это позволит им бесплатно пообедать или поужинать.
Обновлено в 00:15
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
Обновлено вчера в 10:05
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено 19 июня в 08:57
Интернет
Видеоплатформа Rutube использует новую бизнес-модель
Видеоплатформа Rutube использует новую бизнес-модель Видеохостинг Rutube запустит онлайн-кинотеатр List.
Обновлено вчера в 19:20