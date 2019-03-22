Экономика

Росстат заявил о снижении уровня бедности в РоссииКоммерсантъ FM 03:55

Разделяют ли эксперты такие оценки Уровень бедности в России упал до минимума за последние четыре года, по крайней мере, так считает Росстат. В службе сообщили, что в прошлом году за чертой бедности жили меньше 13% населения, то есть около 19 млн россиян, и это самый низкий показатель с 2014 года.
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с чего всё началось
Численность жителей России с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в 2018 году составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, следует из предварительных данных
 Росстата.
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