Росстат заявил о снижении уровня бедности в РоссииКоммерсантъ FM 03:55

с чего всё началось

Разделяют ли эксперты такие оценки Уровень бедности в России упал до минимума за последние четыре года, по крайней мере, так считает Росстат. В службе сообщили, что в прошлом году за чертой бедности жили меньше 13% населения, то есть около 19 млн россиян, и это самый низкий показатель с 2014 года.

Росстат заявил о снижении уровня бедности в России

Политика Кандидат в президенты Украины обсудил транзит газа в Москве Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил на встрече с премьером Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Москве, что готов предложить варианты продления транзитного контракта по газу с Россией.

Политика Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.

Политика Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.

Авто В России ретрокары получат специальные номера В России для иностранных и советских классических автомобилей введут специальные паспорта и особые номера, сообщает «Коммерсантъ».

Общество Навальный объяснил Галкину свои претензии к виллам Соловьева Как передает телеканал «Дождь», ранее в эфире программы Hard Day's Night телеведущий Максим Галкин не согласился с претензиями Алексея Навального к телеведущему Владимиру Соловьеву из-за дорогой итальянской недвижимости.

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Авто «АвтоВАЗ» получил нулевую чистую прибыль по РСБУ за 2018 г "АвтоВАЗ" получил нулевую чистую прибыль по российским стандартам бухучета (РСБУ) по итогам 2018 года против убытка в 12,4 миллиарда рублей в 2017 году, следует из отчета компании.

Общество В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.

Гаджеты Поддержку Windows 7 прекратит Microsoft О скором окончании поддержки Windows 7 объявила корпорация Microsoft. Операционная система с 14 января 2020 года прекратит обновляться.

Интернет Facebook хранила в открытом виде пароли миллионов пользователей В Facebook уже устранили недочет в системе и тех пользователей, у которых хранился пароль в незашифрованном виде, позже предупредят с рекомендацией изменить пароль.

Происшествия МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.

Политика Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.

Политика Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.

Космос Астронавты NASA осуществили выход в открытый космос Американские астронавты 22 марта осуществили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).

Политика Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.

Происшествия Сверстницы избили челябинскую школьницу за поддельные кроссовки Ученицы одной из школ Челябинска жестоко избили свою сверстницу, обвинив ее в ношении поддельных кроссовок популярного бренда.

Общество Блогерку Рапопорт предложили судить за вымогательство работы у Lush Фем-активистку Беллу Рапопорт, устроившую травлю smm-менеджеру Lush за отказ в косметике в обмен на сториз Instagram, предложили судить за вымогательство.

Культура Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью.

Общество Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Армия и оружие Рогозин пообещал, что ракета «Сармат» «разорвет в клочья» любую ПРО Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что новой российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» под силу преодолеет и «разорвать в клочья» любую систему противоракетной обороны.