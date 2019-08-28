с чего всё началось

Росстат зафиксировал рост уровня бедности в России. Во втором квартале процент россиян с доходом ниже прожиточного минимума вырос до 12,7% против 12,5% за аналогичный период прошлого года. При этом само число бедных в стране за квартал сократилось почти на 2 млн человек.

Росстат заявил о росте уровня бедности в России

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