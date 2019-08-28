Экономика
Газета.RuРосстат заявил о росте уровня бедности в России
Росстат зафиксировал рост уровня бедности в России. Во втором квартале процент россиян с доходом ниже прожиточного минимума вырос до 12,7% против 12,5% за аналогичный период прошлого года. При этом само число бедных в стране за квартал сократилось почти на 2 млн человек.
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с чего всё началось
В апреле—июне 2019 года доход ниже прожиточного минимума получили 18,6 млн россиян, то есть 12,7% всех жителей страны, говорится в публикации Росстата.Коммерсантъвчера в 13:45
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Росстат сообщил о сокращении числа бедных и статистическом росте их доли в населении
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