Экономика

Газета.RuГазета.RuРосстат заявил о росте уровня бедности в России

Росстат зафиксировал рост уровня бедности в России. Во втором квартале процент россиян с доходом ниже прожиточного минимума вырос до 12,7% против 12,5% за аналогичный период прошлого года. При этом само число бедных в стране за квартал сократилось почти на 2 млн человек.
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с чего всё началось
В апреле—июне 2019 года доход ниже прожиточного минимума получили 18,6 млн россиян, то есть 12,7% всех жителей страны, говорится в публикации
 Росстата.
Коммерсантъвчера в 13:45

Подробнее о событии

В Росстате объяснили рост числа бедных

РЕН ТВвчера в 16:44

В России увеличилось число граждан, живущих за чертой бедности

Эхо Москвы02:03

Росстат сообщил о сокращении числа бедных и статистическом росте их доли в населении

Коммерсантъвчера в 17:06

Росстат опубликовал очередное исследование уровня бедности

URA.Ruвчера в 13:59

Росстат заявил о росте уровня бедности в России

Газета.Ru03:59

В России зафиксировали рост уровня бедности

Интерфаксвчера в 14:42

Росстат зафиксировал рост бедности в России

РБКвчера в 12:25
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Футбол

Sports.ru: Z+ не покажет «Спартак» – «Зенит», как планировалось ранее

По информации Sports.ru, «Зенит» не смог договориться с «Матч ТВ» об условиях показа встречи, которая состоится 1 сентября в 20:00 мск.
Бомбардир.ру 06:41
Армия и оружие

Эрдоган заинтересовался истребителем МиГ-35

Президент Турции Реджеп Эрдоган заинтересовался новейшим российским истребителем МиГ-35 в ходе своего визита в авиационно-космический салон МАКС в Москве.
Газета.Ru 06:00
Футбол

Неймар снялся в популярном криминальном сериале

Sportbox.RU вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Происшествия

Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске

Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Футбол

«Газпром нефть», СОГАЗ и ТМК стали партнерами РФС

«Газпром нефть» стала партнером РФС.
Sports.ru 05:49
Происшествия

В Кремле прокомментировали инциденты с полицейскими в Анапе и Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отвратительными и неприемлемыми действия полицейских, которые подозреваются в изнасилованиях, при этом отметил, что преступления совершают граждане против граждан, но речь не идет о "безнаказанности" сотрудников правоохранительных органов.
РИА Новости 06:45
Политика

В Кремле поприветствовали решение об освобождении Вышинского

В Кремле приветствуют решение суда в Киеве об освобождении из-под стражи руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
Известия 06:32
Политика

Коломойский предложил снять часть санкций с России

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 04:48
Общество

Минпросвещения разработало правила этики для учителей

Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Авто

«АвтоВАЗ» сократит производство автомобилей

ГЛАС.RU 02:43
Общество

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе соцсети «ВКонтакте», следует из данных портала downdetector.
Коммерсантъ 06:27
Экономика

Forbes назвал богатейшие семьи России

Три новых фамилии появились в Топ-10 самых богатых российских семей с момента публикации прошлогоднего рейтинга.
REGNUM 06:48
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Армия и оружие

В России создают принципиально новый вертолёт

REGNUM 00:44
Политика

ЦИК Абхазии объявил окончательные итоги первого тура

REGNUM вчера в 14:17
Политика

В Крыму объяснили интерес украинских туристов к отдыху на полуострове

По мнению председателя комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, с каждым годом увеличивается туристический поток из Украины в Крым, ведь для туристов полуостров является регионом безопасного и комфортного отдыха, передает РИА Новости.
Инфорос 05:25
Политика

Полковник армии США назвал украинских солдат «слабым местом»

REGNUM 01:08
Шоу-бизнес

Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на «Новой волне»

Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".
Экспресс газета 06:35
Экономика

Россияне задолжали за услуги ЖКХ 564,5 млрд рублей

Задолженность жителей России за услуги ЖКХ достигла 564,5 млрд рублей по итогам I квартала 2019 года.
Газета.Ru 06:19
Политика

Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Политика

Компания «Укрэнерго» подала иск против РФ из-за потери активов в Крыму

Украинская компания «Укрэнерго» передала в арбитражный суд требования в споре с Россией из-за утраченных активов в Крыму.
Известия 05:22
Кино

Умерла актриса Людмила Мальцева

Заслуженная артистка РФ, киноактриса Людмила Мальцева умерла во вторник в возрасте 69 лет, сообщил Союз кинематографистов России.
ТАСС вчера в 09:28
Политика

Волкер: США удовлетворены работой «нормандского формата»

Вашингтон готов к новым форматам встреч по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу "Прямой".
ИА Новороссия 26 августа в 13:41
Происшествия

Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела

Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Политика

Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Политика

Президент Грузии назвала условия диалога с Россией

Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Футбол

Игнатьев: «Спартак» способен обыграть «Брагу», если выплеснет все резервы

Московский футбольный клуб "Спартак" способен переиграть португальскую "Брагу" и пробиться в групповой турнир Лиги Европы, если футболисты выплеснут на поле все свои внутренние резервы, сказал РИА Новости бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.
РИА Новости 04:03
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле

Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении.
РИА Новости 06:42
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