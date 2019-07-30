Экономика

Росстат заявил о росте среднего размера пенсийРоссийская газета 11:31

"В июне 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 14168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2 процента", - отмечается в докладе. При этом в июне прошлого года средний размер пенсии составил 13347 рублей.
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Средний размер пенсий в России увеличился в июне до 14 168 рублей

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