Экономика
Росстат заявил о росте среднего размера пенсийРоссийская газета 11:31
"В июне 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 14168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2 процента", - отмечается в докладе. При этом в июне прошлого года средний размер пенсии составил 13347 рублей.
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