Экономика
Российская газетаРосстат заявил о росте реальных пенсий в июле
Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат. В номинальном выражении средняя пенсия составила 14 тысяч 150 рублей.
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Происшествия
В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого мальчика
РБК вчера в 23:52
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе с Южной Осетией в последние месяцы, говорится в комментарии МИД РФ по поводу установки Грузией блокпоста на территории Южной Осетии.
РИА Новости вчера в 13:40
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Происшествия
В результате стрельбы на стадионе в Алабаме пострадали 10 человек
Полиция города подтвердила, что в результате стрельбы пострадали не менее 10 человек в возрасте от 15 до 18 лет.
Вести.Ru 01:29
Музыка
Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне»
Российского певца Филиппа Киркорова уличили в пении под фонограмму во время выступления на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Газета.Ru 01:27
Музыка
Роттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru вчера в 07:30
Транспорт
Участок Филевской линии метро закроют на выходные
Участок Филевской линии Московского метрополитена закроют на период с 31 августа по 1 сентября — поезда не будут курсировать от «Киевской» до «Кунцевской».
Известия 28 августа в 04:46
Происшествия
В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета
Два самолета в ночь на субботу и один в субботу утром совершили экстренную посадку в волгоградском аэропорту, два из них - из-за плохого самочувствия пассажиров, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.
РИА Новости 01:33
Общество
В Петербурге оштрафовали аниматора в костюме коня Юлия
РИА Новости вчера в 10:07
Футбол
Эвертон может перейти в «Милан»
Руководство "Милана" планирует усилить состав команды форвардом "Гремио" Эвертоном.
Soccer.ru 01:58
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье
Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
ToDay News Ufa вчера в 19:10
Политика
Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
30 августа во время выступления в Верховной раде Пристайко рассказал, что президент страны Владимир Зеленский в качестве приоритетных задач поставил перед внешнеполитическим ведомством решение конфликта в Донбассе и «возвращение» Крыма.
Известия 01:00
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа
Независимое телевидение Севастополя 29 августа в 07:53
Транспорт
В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов
Более 100 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Коммерсантъ 00:29
Шоу-бизнес
«Пойдем – гульнем»: Пугачева в прозрачной юбке ушла в отрыв с Галкиным
Супруг Аллы Пугачевой решил не наряжаться. Максим Галкин выбрал для похода на мероприятие белую футболку и брюки в тон.
Дни.ру вчера в 14:28
Происшествия
На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
Российская газета 00:20
Здоровье
Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, заявила Скворцова
Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, а совместительство необходимо ограничивать, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 29 августа в 10:26
Авто
Представлено авто ограниченной серии Mopar Dodge Challenge
Корпус украшают ассиметричные центральные полосы, а сзади находится спойлер с эмблемой Mopar.
CarsWeek.ru вчера в 13:52
Теннис
Медведев показал средний палец зрителям на US Open
Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Политика
Во Флориде введен режим ЧП из-за урагана «Дориан»
Глава американского штата Флорида Рон Де Сантис ввел режим чрезвычайного положения из-за надвигающегося на регион урагана «Дориан».
Политическая Экспертиза 28 августа в 22:19
Шоу-бизнес
«Тайный муж» Марии Мироновой выдумал их свадьбу
Опровергнуть заявление Барановского первой поспешила мама звезды экрана.
Телепрограмма вчера в 14:59
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru вчера в 06:05
Армия и оружие
Сирийская армия прекращает огонь в Идлибе
Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке вводят режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.
Вести.Ru вчера в 09:23
Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Вести.Ru вчера в 09:15
Наука
Более легкие роды могут приводить к тяжелым последствиям
Исследователи предположили, что если ребёнок не проходит через традиционные вагинальные роды, то он не сталкивается с определенными бактериями, которые обитают в данном канале, либо не испытывает натуральной стрессовой реакцию при нормальных родах, что может отрицательно сказаться на развитии его мозга.
MedikForum.ru 29 августа в 07:03
Политика
Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
История принадлежит историкам, а не политикам, и ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает, написал в пятницу вечером в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.
РИА Новости вчера в 15:47
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Политика
Интервью Памфиловой для Associated Press вызвало медийный скандал
В Центризбиркоме просят не цитировать интервью главы комиссии Эллы Памфиловой, которое 29 августа вышло на ленте агентства Associated Press.
Политсовет вчера в 08:51