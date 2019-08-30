Экономика
Российская газетаРосстат заявил о росте реальных пенсий в июле
Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат. В номинальном выражении средняя пенсия составила 14 тысяч 150 рублей.
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Теннис
Даниил Медведев повздорил со зрителями на матче US Open
РИА Новости 02:31
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов
РИА Новости 01:10
Происшествия
В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 02:32
Общество
Финляндия ограничит ввоз ягод из России
Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза.
RT на русском вчера в 08:21
Общество
Икону Чемеевского храма удалось восстановить
ГТРК Регион-Тюмень 01:52
Армия и оружие
Врачи из Сирии начнут проводить операции по трансплантации легких
Директор крупнейшей в Сирии больницы "Аль-Муасат" Ясар Амин заявил, что врачи планируют в скором времени начать проводить операции по трансплантации легких.
Газета.Ru 00:56
Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Вести.Ru вчера в 09:15
Политика
Россия и Украина перенесли обмен заключенными
Ожидаемый в пятницу, 30 августа, обмен заключенными между Россией и Украиной не состоится.
Вечерние Ведомости вчера в 09:02
Происшествия
Лайнер Airbus А320 совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске
Политическая Экспертиза 02:00
Футбол
Роман Широков: «А что такого сделал Шюррле? „Туну“ забил? Там и я неплохо сыграю»
Яркое интервью экс-футболиста «Зенита» и «Спартака» Романа Широкова, который снова за словом в карман не полез.
Спорт-Экспресс вчера в 17:05
Авто
«Китайский Uber» запустит беспилотное такси
Известия 01:10
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru 29 августа в 22:03
Политика
ЦИК назвал интервью Памфиловой Associated Press некорректным
Центризбирком (ЦИК) назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
Росбалт вчера в 07:57
Происшествия
Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда
Три самолета совершили экстренные посадки в аэропорту Волгограда за последние сутки.
Известия 02:02
Происшествия
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Общество
Умер создатель американских мультфильмов Гордон Брэссак
Создатель американских мультфильмов 1990-х годов Гордон Брэссак скончался в пятницу, 30 августа, в возрасте 68 лет.
Известия вчера в 23:37
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Футбол
«Атлетик» обыграл «Реал Сосьедад» и стал лидером примеры
Матч ТВ вчера в 18:01
Авто
Счётная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счётная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
Парламентская газета 29 августа в 07:06
Теннис
Надаль вытащил плакавшего ребенка из толпы на US Open
18-кратный чемпион «Больших шлемов» испанец Рафаэль Надаль на US Open помог ребенку.
Sports.ru вчера в 23:03
Наука
Геями не рождаются: влияние генов на гомосексуальность составляет 25%
Геями не рождаются, а становятся - это доказали американские ученые. Генетика всего лишь на 25 процентов определяет ориентацию человека.
Ugpressa.ru 00:48
Политика
Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
30 августа во время выступления в Верховной раде Пристайко рассказал, что президент страны Владимир Зеленский в качестве приоритетных задач поставил перед внешнеполитическим ведомством решение конфликта в Донбассе и «возвращение» Крыма.
Известия 01:00
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 29 августа в 06:33
Политика
На сайте Трампа вместо ошибки 404 изображена Хиллари Клинтон
ФедералПресс 01:56
Происшествия
Экс-кандидата в мундепы Петербурга заподозрили в подделке диплома
Демидову грозит до 1 года лишения свободы. Сам он настаивает, что документ настоящий.
Росбалт вчера в 17:15
Футбол
Трансфер игрока «Порту» обойдется «Зениту» в 10 млн евро
Осорио перешел в «Порту» из «Тонделлы» летом 2018 года за 2 млн евро. Однако за клуб он провел только 1 матч.
ФАН вчера в 12:00
Единоборства
Поветкин оказался тяжелее Хьюи Фьюри перед боем
ТАСС вчера в 09:43
Здоровье
Почему в Германии начали считать баранину и свинину опасной едой?
В Германии хотят повысить НДС на красное мясо с 7 до 19%. Мол, вред от него почти как от сигарет.
Аргументы и Факты 00:09