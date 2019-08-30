Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРосстат заявил о росте реальных пенсий в июле

Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат. В номинальном выражении средняя пенсия составила 14 тысяч 150 рублей.
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Росстат оценил рост пенсий в июле

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Росстат зафиксировал рост размера пенсии в июле

ТАССвчера в 12:23

Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле

Российская газетавчера в 10:12

Росстат сообщил о росте пенсий

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Росстат: реальные пенсии в РФ в июле увеличились на 1,4%

Московский Комсомолецвчера в 09:24

Росстат сообщил о росте реального размера пенсии

Вести.Ruвчера в 09:15

Росстат заявил, что реальные пенсии в РФ в июле увеличились на 1,4%

Интерфаксвчера в 09:13
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