Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРосстат заявил о росте реальных пенсий в июле

Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат. В номинальном выражении средняя пенсия составила 14 тысяч 150 рублей.
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Росстат сообщил о росте пенсий

URA.Ru11:49

Росстат: реальные пенсии в РФ в июле увеличились на 1,4%

Московский Комсомолец09:24

Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле

Российская газета10:12

Росстат оценил рост пенсий в июле

Rambler News Service10:04

Росстат зафиксировал рост размера пенсии в июле

ТАСС12:23

Росстат сообщил о росте реального размера пенсии

Вести.Ru09:15

Росстат заявил, что реальные пенсии в РФ в июле увеличились на 1,4%

Интерфакс09:13
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Необходимость появления кузова купе на базе «Весты» особенно остро встала после того, как в семействе появился спорт-седан Vesta Sport со 145-сильным двигателем.
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В Конгрессе США выразили озабоченность состоянием демократии в Польше

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В прошедшем регулярном чемпионате 21-летний финн провел 82 матча за «Виннипег» и набрал 50 (30+20) очков.
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