Экономика
ИнтерфаксРосстат заявил, что реальные пенсии в РФ в июле увеличились на 1,4%
Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в июле 2019 года увеличился на 1,4% по сравнению с июлем прошлого года, сообщила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Футбол
ЦСКА заплатит за Комличенко 2,65 млн евро
Московский клуб заплатит за 24-летнего форварда 2,65 млн евро, сообщает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru 07:44
Футбол
«Краснодар» узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы
В групповом этапе Лиги Европы выступят 48 команд, которые в результате жеребьевки будут распределены на 12 групп.
Югополис 07:44
Кино
Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети
Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor 07:02
Общество
В Петербурге оштрафовали аниматора в костюме коня Юлия
РИА Новости 10:07
Политика
На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»
Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Политика
Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан
Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
ТАСС 08:16
Авто
Счётная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счётная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
Парламентская газета вчера в 07:06
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости 08:29
Политика
Сурков отправится на встречу советников лидеров «нормандской четверки»
Помощник президента России Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав стран, состоящих в «нормандской четверке».
iReactor 09:45
Гаджеты
Портативный аккумулятор Black Shark от Xiaomi испугал пользователей
Несмотря на уникальный дизайн и неплохие характеристики, Black Shark испугал многих пользователей.
VistaNews 10:33
Происшествия
Два человека погибли при вынужденной посадке Ан-2 в Якутии
Увеличилось число погибших в результате вынужденной посадки Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии.
Российская газета 08:30
Происшествия
Экс-главу Нацбанка Гонтареву сбила машина в Лондоне
Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева попала под колеса машины на пешеходном переходе в Лондоне.
Украина.ру 09:05
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Политика
Объяснена связь убийцы соратника Масхадова в Берлине с российскими спецслужбами
К убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине могут быть причастны российские спецслужбы.
Lenta.ru 09:10
Политика
Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму
Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
Коммерсантъ вчера в 23:26
Музыка
Роттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru 07:30
Общество
Васильева рекомендовала сократить использование мобильных в школе
Глава Минпросвещения Ольга Васильева рекомендовала школьникам использовать мобильные телефоны во время учебы только в случае необходимости.
Известия 00:18
Автоспорт
Феттель стал победителем первой практики на Гран-при Бельгии
Пилот Ferrari Себастьян Феттель показал лучший результат в первой практике Гран-при Бельгии с временем 1:44,574.
RT на русском 07:32
Общество
«Король лев» стал самым кассовым фильмом года в России
Сборы фильма «Король лев» составили более 2,75 млрд руб. в России, следует из базы данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Ведомости 08:29
Наука
Искусственно выращенный мини-мозг проявил нейронную активность
Портал Поиск 07:33
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Экономика
На строительство метро в Петербурге заложат 18 млрд рублей
На строительство метро в Петербурге в 2020 году заложат 18 млрд рублей.
Питерские заметки 08:43
Экономика
Силуанов предложил не наказывать бизнес за первое нарушение
Глава Минфина Антон Силуанов предложил не наказывать бизнес за первое нарушение законов, порядков или инструкций и чаще использовать механизм предупреждения.
Интерфакс 08:59
Происшествия
В Челябинске прекратили уголовное дело координатора штаба Навального
Полиция в Челябинске прекратила уголовное дело координатора штаба Алексея Навального Бориса Золотаревского по статье о хулиганстве из-за акции «Он нам не царь».
Дождь 10:38
Происшествия
В Петербурге похитили любовника топ-менеджера банка
В Петербурге возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи возлюбленного топ-менеджера одного из местных банков, сообщает "Фонтанка.ру".
РЕН ТВ 08:32