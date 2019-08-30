Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРосстат заявил, что реальные пенсии в РФ в июле увеличились на 1,4%

Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в июле 2019 года увеличился на 1,4% по сравнению с июлем прошлого года, сообщила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Средний размер пенсий в России в июле составил 14 150 рублей

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Росстат: реальные пенсии в РФ в июле увеличились на 1,4%

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