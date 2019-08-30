Экономика
Российская газетаРосстат заявил о росте реальных пенсий в июле
Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат. В номинальном выражении средняя пенсия составила 14 тысяч 150 рублей.
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Наука
В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память
В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 28 августа в 13:56
Политика
Владимир Путин дважды купил мороженое у одной продавщицы
В этом году президент РФ, кстати, угостил мороженым своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.
Чистовик 28 августа в 13:00
Наука
Влияние генов на гомосексуальность оказалось незначительным
Исследователи из Австралии решили проверить, насколько сильно влияние только генетики. И, как оказалось, определяющим его назвать нельзя.
Ferra вчера в 10:34
Общество
Мутко отчитался о ликвидации последствий потопа в Иркутской области
Rostov gazeta вчера в 12:15
Происшествия
В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого мальчика
В Башкирии нашли мертвым годовалого мальчика, пропавшего 29 августа.
РБК вчера в 23:52
Политика
Медведев раскритиковал регионы за медленную работу по очистке Волги
Председатель правительства России Дмитрий Медведев раскритиковал приволжские регионы за медленное освоение средств, выделенных из бюджета на реализацию проекта по оздоровлению Волги.
Lenta.ru вчера в 11:12
Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 16:41
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Происшествия
Украинский пограничник погиб из-за взрыва в Харьковской области
В Харьковской области из-за взрыва во время несения службы на границе погиб пограничник.
Газета.Ru вчера в 19:20
Общество
Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе
Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.
РБК вчера в 14:48
Политика
Китайский посол призвал США не вмешиваться в отношения КНР и Украины
"США не должны нагло вмешиваться во внешние отношения Украины и Китая, требуя сделать выбор между США и Китаем", — отметил Ду Вэй.
РИА Новости вчера в 18:51
Общество
Сегодня в Тобольске отмечают праздник Флора и Лавра - святых покровителей лошадей
В последний день лета на Руси традиционно отмечали праздник Флора и Лавра — покровителей лошадей.
Тобольск.ру 00:06
Футбол
«Монако» подписал 18-летнего воспитанника «Локомотива»
«Монако» подписал с 18-летним россиянином контракт сроком до лета 2021 года, сообщается в Twitter бельгийского клуба.
Матч ТВ вчера в 22:53
Гаджеты
Xiaomi представила пауэрбанк в стиле Black Shark на 10000 мАч
MobiDevices вчера в 08:59
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Общество
В центре Москвы сегодня пройдет шествие против политических репрессий
Сбор участников назначен на 14 часов дня у памятника Грибоедову на Чистых прудах, после чего планируется провести шествие по бульварам.
Эхо Москвы вчера в 17:02
Политика
Выставка о начале Второй мировой войны откроется в США
Как сообщает посольство РФ в США на своей странице в Facebook, выставка подготовлена совместными усилиями РКЦ и российского посольства, и продлится с 1 по 8 сентября включительно.
ФедералПресс вчера в 19:36
Игры
Gearbox анонсировала Homeworld 3
Представители компании Gearbox в ходе выставки PAX East анонсировали полноценное продолжение игры Homeworld, разработку которого сейчас ведет Blackbird Interactive, занимавшаяся созданием первых двух частей серии.
Anonsens вчера в 23:55
Киберспорт
Авторы Cyberpunk 2077 показали новый геймплей
News.ru вчера в 14:43
Религия
Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии
Священный Синод Русской православной церкви сменил ректора Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде – вместо архиепископа Верейского Амвросия им стал епископ Питирим (Творогов), сообщил заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).
РИА Новости вчера в 09:35
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Политика
Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины о Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление нового главы МИД Украины Вадима Пристайко о разрешении кризиса в Донбассе за полгода, назвав его амбициозным, но сомнительным.
RT на русском вчера в 22:41
Происшествия
В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-2
В больнице в Якутии остаются четверо пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе, сообщает министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия).
Евразия Daily вчера в 22:31
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН вчера в 05:23
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
К настоящему моменту твиты хакеров уже удалены. Дорси является одним из основателей Twitter. На его аккаунт подписаны около 4,2 млн человек.
РЕН ТВ вчера в 17:09
Армия и оружие
В «Иловайском котле» нашли 16 загадочных тел
Тела 16 человек, погибших в ходе боев за Иловайск в августе 2014 года, остаются неопознанными даже после проведения ДНК-тестов и сравнения результатов с пробами, взятыми у родственников всех без вести пропавших украинских бойцов.
Lenta.ru вчера в 12:49
Теннис
Каролина Плишкова в упорной борьбе вышла в четвёртый круг US Open
Чешка Каролина Плишкова одержала победу в третьем раунде Открытого чемпионата США.
Чемпионат вчера в 13:34
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 29 августа в 06:41
Происшествия
Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне
ТАСС вчера в 11:21
Футбол
Панов опроверг сообщения о том, что его избили на матче «Спартака»
Ранее в СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что Панова якобы избили на матче квалификации Лиги Европы "Спартак" - "Брага" (Португалия), который прошел в четверг в Москве.
РИА Новости вчера в 10:38