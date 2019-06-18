Энергетика
Росстат: оптовые цены на бензин в России выросли на 17,5%Областная газета 13:15
Производители автомобильного бензина в мае 2019 года повысили оптовые цены на 17,5%, также в России выросли заводская стоимость сжиженного пропана и бутана (на 8,4%). Об этом говорится в материалах Росстата. Кроме того, за прошедший месяц на 4,5% увеличилась стоимость и сырой нефти.
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