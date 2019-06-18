Росстат заявил о росте цен на бензин в России на 17,5%iReactor 12:00

Пресс-служба Росстата заявила о росте цен на бензин на территории Российской Федерации в мае 2019 года. Как сообщают представители Федеральной службы государственной статистики, в минувшем месяце компании по производству топлива подняли цены сразу на 17,5%.

Росстат заявил о росте цен на бензин в России на 17,5%

Политика Boeing остался без заказов в первый день авиасалона в Ле-Бурже Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург заявил, что компания воспринимает салон в первую очередь как возможность показать клиентам прогресс, которого она достигла, подняв в воздух печально известный 737 MAX.

Происшествия В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.

Шоу-бизнес Алибасов дал первое после своего отравления интервью Продюсер и музыкант Бари Алибасов дал первое после своего отравления интервью.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.

Энергетика Польша потребует компенсацию от РФ из-за грязной нефти в «Дружбе» Польский концерн Orlen потребует от России компенсацию за убытки из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", сообщает РИА "Новости".

Политика Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.

Общество Дети обратившейся к Путину переводчицы Ирины Баракат получили гражданство РФ В Сирии остались её супруг — гражданин страны — и трое детей, пригласить их в РФ женщина не могла из-за отсутствия российского гражданства.

Происшествия Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.

Авто Ограниченную версию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа Компания «Тойота Мотор» 17 июня начала прием заказов на особую версию Toyota Supra, получившую название A90 Edition и представленную в России в количестве трех экземпляров из 90 существующих мире.

Армия и оружие Огнеметчики ЮВО на учении в Северной Осетии выполнили стрельбы термобарическим зарядом повышенной мощности из ТОС «Солнцепёк» В рамках специального учения с полком радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Тарское в Северной Осетии огнеметчики выполнили стрельбы термобарическим зарядом повышенной мощности из тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А «Солнцепёк».

Шоу-бизнес Вадим Галыгин стал многодетным отцом Сегодня Вадим Галыгин стал папой в третий раз.

Происшествия Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово.

Общество На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Экономика ООН предсказала сокращение населения России до 100 миллионов человек По докладу, к 2050 году численность населения Земли составит 9,7 миллиарда человек, а к 2100 году — 10,8 миллиарда.

Экономика Кудрин объяснил свои слова об угрозе социального взрыва Накануне, 17 июня, в эфире программы «Познер» Кудрин сказал, что не исключает возникновения социального взрыва, так как «бедность в стране стала позором» и 12,5 млн россиян живут за чертой бедности.

Происшествия Военный самолёт НАТО приземлился в Кемерово Военно-транспортный самолёт ВВС Германии Airbus A400M-100 приземлился в аэропорту Кемерово. Воздушное судно принадлежит силам НАТО.

Общество В Крыму создали первый взвод туристической полиции Первый взвод туристической полиции создан в крымской Ялте, его основная задача - патрулирование мест массового пребывания отдыхающих, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления МВД.

Политика Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД Государственная дума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.

Авто Реальные продажи машин в мае упали на 18% По данным регистраций, в мае продажи снизились сразу на 18%. Расхождение доходит до 10% и не может объясняться сезонностью.

Экономика Медведев предложил адресно увеличить детские пособия "Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет", — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.

Политика Трамп сменил и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.

Политика Украину призвали покупать оружие у США Украина должна приобретать оружие и военную технику у США, заявил американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Авто В Сети опубликовали тизер Rezvani Tank 2020 Первый дебют Rezvani Tank состоялся в 2017 году.

Энергетика Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.