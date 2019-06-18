Энергетика
Росстат заявил о росте цен на бензин в России на 17,5%iReactor 12:00
Пресс-служба Росстата заявила о росте цен на бензин на территории Российской Федерации в мае 2019 года. Как сообщают представители Федеральной службы государственной статистики, в минувшем месяце компании по производству топлива подняли цены сразу на 17,5%.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
Политика
Трамп официально начал предвыборную кампанию
Обновлено в 20:48
Политика
Boeing остался без заказов в первый день авиасалона в Ле-Бурже
Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург заявил, что компания воспринимает салон в первую очередь как возможность показать клиентам прогресс, которого она достигла, подняв в воздух печально известный 737 MAX.
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое после своего отравления интервью
Продюсер и музыкант Бари Алибасов дал первое после своего отравления интервью.
Обновлено в 21:41
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Энергетика
Польша потребует компенсацию от РФ из-за грязной нефти в «Дружбе»
Польский концерн Orlen потребует от России компенсацию за убытки из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:59
Политика
Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским
Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.
Обновлено в 09:28
Общество
Дети обратившейся к Путину переводчицы Ирины Баракат получили гражданство РФ
В Сирии остались её супруг — гражданин страны — и трое детей, пригласить их в РФ женщина не могла из-за отсутствия российского гражданства.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Авто
Ограниченную версию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа
Компания «Тойота Мотор» 17 июня начала прием заказов на особую версию Toyota Supra, получившую название A90 Edition и представленную в России в количестве трех экземпляров из 90 существующих мире.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Огнеметчики ЮВО на учении в Северной Осетии выполнили стрельбы термобарическим зарядом повышенной мощности из ТОС «Солнцепёк»
В рамках специального учения с полком радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Тарское в Северной Осетии огнеметчики выполнили стрельбы термобарическим зарядом повышенной мощности из тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А «Солнцепёк».
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Вадим Галыгин стал многодетным отцом
Сегодня Вадим Галыгин стал папой в третий раз.
Обновлено в 11:30
Общество
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено в 19:33
Происшествия
Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово
Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово.
Обновлено в 13:19
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Общество
Старейшая жительница Европы умерла в Италии
Обновлено в 08:15
Происшествия
Перепуганные пассажиры рейса в Таиланд устроили бунт в Новосибирске
Обновлено вчера в 18:39
Экономика
ООН предсказала сокращение населения России до 100 миллионов человек
По докладу, к 2050 году численность населения Земли составит 9,7 миллиарда человек, а к 2100 году — 10,8 миллиарда.
Обновлено в 04:16
Экономика
Кудрин объяснил свои слова об угрозе социального взрыва
Накануне, 17 июня, в эфире программы «Познер» Кудрин сказал, что не исключает возникновения социального взрыва, так как «бедность в стране стала позором» и 12,5 млн россиян живут за чертой бедности.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Военный самолёт НАТО приземлился в Кемерово
Военно-транспортный самолёт ВВС Германии Airbus A400M-100 приземлился в аэропорту Кемерово. Воздушное судно принадлежит силам НАТО.
Обновлено в 10:41
Общество
В Крыму создали первый взвод туристической полиции
Первый взвод туристической полиции создан в крымской Ялте, его основная задача - патрулирование мест массового пребывания отдыхающих, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления МВД.
Обновлено в 20:10
Политика
Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД
Государственная дума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.
Обновлено в 05:52
Авто
Реальные продажи машин в мае упали на 18%
По данным регистраций, в мае продажи снизились сразу на 18%. Расхождение доходит до 10% и не может объясняться сезонностью.
Обновлено в 18:22
Экономика
Медведев предложил адресно увеличить детские пособия
"Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет", — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.
Обновлено в 07:51
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Политика
Украину призвали покупать оружие у США
Украина должна приобретать оружие и военную технику у США, заявил американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
Обновлено в 19:00
Авто
В Сети опубликовали тизер Rezvani Tank 2020
Первый дебют Rezvani Tank состоялся в 2017 году.
Обновлено в 08:24
Энергетика
Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин
Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.
Обновлено в 16:54
Общество
Супруга Виктора Бута намерена посетить его в тюрьме в начале сентября
Супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута намерена прибыть в США и посетить его в начале сентября текущего года.
Обновлено в 19:36