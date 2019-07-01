Экономика
Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитамPravda.Ru 06:41
Максимальный рост за пять лет показали выплаты по налогам (+10%). Эксперты отмечают, что темпы роста обязательных платежей во многом опережают рост реальных доходов населения. Причиной такого резкого увеличения налоговых платежей стало изменение ставки НДС с 18 до 20%.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:42, Вашингтон
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Новосибирские авиаконструкторы разрабатывают самолет с укороченными взлетом и посадкой, а также испытали электролет
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Об опасности гастролей в Грузии предупредили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил российских деятелей культуры об опасности гастролей в Грузии.
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«Зенит» ведет переговоры с Маркизио о расторжении контракта
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В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
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