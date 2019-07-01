Экономика
Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитамPravda.Ru 06:41
Максимальный рост за пять лет показали выплаты по налогам (+10%). Эксперты отмечают, что темпы роста обязательных платежей во многом опережают рост реальных доходов населения. Причиной такого резкого увеличения налоговых платежей стало изменение ставки НДС с 18 до 20%.
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Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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Сотрудники ярославской ИК-1 прослушивали разговоры адвокатов «Общественного вердикта» с заключенными
Сотрудники ярославской исправительной колонии (ИК) №1 тайно прослушивали разговоры адвоката Евгении Бирюковой и пострадавших от пыток.
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Успенская ищет донора яйцеклетки для ЭКО
Певица хочет стать мамой во второй раз Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Любови Успенской появилось любопытное сообщение.
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Иран превысил лимит обогащенного урана по ядерной сделке
Иран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 08:59
Экономика
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Обновлено вчера в 16:10
Кино
Люк Бессон отказался ехать в Россию
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Шоу-бизнес
Меган Маркл решилась нарушить одну из главных королевских традиций
Герцогиню раскритиковали за «лицемерное» поведение. Вокруг Меган Маркл разгорается новый скандал.
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Google работает над аналогом AirDrop для Android
Функция Android Beam, которая использует технологию NFC для передачи файлов между смартфонами на базе Android, будет удалена в Android Q. На смену этой функции придёт новая, которая в настоящее время тестируется разработчиками Google и называется Fast Share.
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Тарифы на ЖКУ в Казани вырастут на 5,7 процента
Предельная отметка, установленная государством для роста тарифов, составляет 2,4 процента.
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Армия и оружие
Малые ракетные корабли заложили на Амурском судостроительном заводе
Сегодня на Амурском судостроительном заводе состоялась церемония закладки двух малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр «Каракурт»), сообщили в пресс-службегубернатора и правительства Хабаровского края.
Обновлено в 04:25
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Политика
Кремль отреагировал на отказ Катамадзе выступать в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать с концертами в России.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до семи
В результате наводнения в Иркутской области погибли семь человек, судьба еще девяти пока неизвестна.
Обновлено в 04:34
Путешествия
В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения
Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 06:36
Авто
Mazda отзывает более 25 тысяч Mazda3 в США из-за отваливающихся колес
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Общество
В РФ изменились правила продажи молочных продуктов
В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Общество
Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора
Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Климкин решил уйти в политический отпуск
Глава МИД Украины Павел Климкин на фоне разногласий с президентом страны Владимиром Зеленским объявил о намерении уйти в политический отпуск.
Обновлено в 07:17
Общество
Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное
Как знакомые Дорофеева и Мазараки меняют похоронный рынок Подмосковья В конце 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев передал надзор за похоронным бизнесом от министерства потребительского рынка главному управлению региональной безопасности (ГУРБ), которое возглавляет Роман Каратаев.
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Музыка
«Первый канал» обновит систему голосования в шоу «Голос»
«Первый канал» проводит обновление системы голосования в шоу «Голос», сообщила пресс-служба телеканала.
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Происшествия
В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник
В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
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Шоу-бизнес
Продюсер обвинила Шепелева в продаже снимков с больной Фриске
Продюсер Олеся Сазыкина, которая долгое время работала с группой «Блестящие» и с Жанной Фриске заявила, что муж звезды, телеведущий Дмитрий Шепелев, продавал снимки со своей больной женой журналистам.
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Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
Обновлено в 08:24
Авто
Назван средний возраст автомобилей с пробегом в федеральных округах
Немного старше оказались подержанные машины на самом крупном по объему вторичном рынке – в Центральном ФО, где их средний возраст составил 10,5 года.
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Футбол
Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»
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Финансы
Минфин объявил «социальной проблемой» рост долговой нагрузки россиян
В секторе необеспеченного потребительского кредитования сложилась напряженная ситуация, долговая нагрузка россиян становится социальной проблемой, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 09:06